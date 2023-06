Guillermo Ochoa: ‘una fortaleza’, destaca la prensa italiana sobre su renovación

La temporada de Guillermo Ochoa con la Salernitana ha sido superlativa, desde su llegada mostró la calidad con la que se ha consolidado como uno de los mejores arqueros de la historia de la Selección Mexicana. Un talento y profesionalismo que le han valido para convertirse en el arquero titular de los granata. Se ganó el cariño de la afición y fue nombrado como el mejor futbolista de la temporada del equipo.

Tras recibir su premio como el mejor de la Salernitana, Guillermo Ochoa expresó este mensaje para todos sus aficionados: “Estoy muy feliz de poder recibir este reconocimiento, que no hubiera sido posible sin el esfuerzo y trabajo de cada uno de mis compañeros, miembros del cuerpo técnico y técnicos que confiaron en mí a mitad de año y me dieron la oportunidad de poner de mi parte para ayudar a conseguir el objetivo de permanecer en la Serie A, un final de temporada extraordinario dentro y fuera del campo con una gran afición. Gracias a los aficionados que me apoyan incondicionalmente en todo momento, sin vosotros no hubiera sido posible”.

Te puede interesar: André Jardiné decía esto del América antes de la renuncia del Tano Ortíz

¿Qué se dijo en Italia por la renovación de Guillermo Ochoa en la Salernitana?

Tras ser convocado por Diego Cocca para los compromisos de la Selección Mexicana dentro de la Copa Oro y la Nations League, la prensa italiana no perdió la oportunidad de elogiar a Guillermo Ochoa y su posible renovación en el club, pues le consideran una pieza fundamental para el club y sus aspiraciones en el futuro.

“Convocatoria a la selección para el portero de Salernitana, Guillermo Ochoa, convocado desde México para la Final Fours de la Liga de Naciones de Concacaf. Su selección nacional se enfrentará a Estados Unidos por la semifinal que le asignará un lugar en la final. Memo también debería ser una de las fortalezas de Salernitana en el futuro, su contrato expira a fin de mes, pero el club de Campania tiene toda la intención de proponer una renovación de contrato”, dijo el diario TuttoSalernitana sobre el mexicano.

Getty Images

Te puede interesar: Ajax frenaría fichaje de Edson Álvarez con el Dortmund

“Desde que Guillermo Ochoa llegó hizo más que convertirse en protagonista de intervenciones verdaderamente monstruosas, permitiendo a La Legionaria llevarse a casa puntos que inmediatamente se tiraron al cesto el año pasado”, destacó el diario italiano TuttoSalernitana.