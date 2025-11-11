Memo Ochoa sorprendió con su reacción al título de Valentina Murrieta como Guante de Oro

Está claro que la portería de la Selección Mexicana está muy bien cubierta a futuro de la mano de Valentina Murrieta , la portera de 17 años que se consagró como el Guante de Oro del Mundial Sub-17 en la que México acabó en el tercer lugar. Sin dudas un logro gigantesco para ella, pero aún más cuando su ídolo Guillermo ‘Memo’ Ochoa la sorprendió.

Muchos se preguntan quién es Vale Murrieta , la joven de 17 años que recibió todos los elogios de las grandes estrellas del futbol mexicano. Lo concreto es que fue la heroína del Mundial Sub-17 con la Selección Nacional de México juvenil y la responsable de que su equipo llegue hasta donde llegó.

@Miseleccionfem Valentina Murrieta con el Guante de Oro.

El saludo de Memo Ochoa para Valentina Murrieta

“Espero que estés contenta, qué sigas disfrutando, quería mandarte un saludo, felicitarte por este éxito en el Mundial, a ti y al grupo por un gran logro, pero sobre todo a ti como colega, como portera, lo hiciste de maravilla”, expresó el ‘Memo’ en un video que le envió a la portera de 17 años.

Además, Ochoa le dijo a Murrieta: “Estuviste en los momentos donde más te necesitaba el equipo, estuviste para darle seguridad, me encantó. Es un gran logro que conseguiste, muchas felicidades. Te queda una carrera muy grande por delante, qué sigas disfrutando y creciendo”.

¿Dónde juega Valentina Murrieta, la mejor portera del Mundial Sub-17?

La guardametas de 17 años ataja en el Club América femenil. De hecho, las Águilas le dedicaron un posteo en sus redes sociales. “Valentina Murrieta fue reconocida como la mejor portera del Mundial Sub 17. Su entrega, talento y mentalidad la consolidan como toda una Superpoderosa”, dice la leyenda de la imagen.

¿Qué dijo Valentina Murrieta tras ganar el Guante de Oro del Mundial Sub-17 femenil?

“Este premio no es solo mío. Es de mis compañeras, que dejaron el alma en cada entrenamiento y en cada partido, del cuerpo técnico y el staff que siempre confiaron en mí, y de todas las personas que formaron parte de este camino”, expresó. Además, la guardametas agradeció sobre todo a su familia por acompañarla siempre, que confió en ella en sus peores momentos.

“(Mi familia es) mi mayor motivación. Nada de esto sería posible sin ustedes. Trabajo, equipo y mucho corazón. Gracias por hacerlo posible. ¡Gracias México”, finalizó en su conmovedor comunicado en su cuenta de Instagram.

