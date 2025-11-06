La portería de la Selección Mexicana estará bien cubierta a futuro con esta estrella de 17 años

Mientras que ‘Memo’ Ochoa sigue sufriendo humillaciones en Chipre y parece descartado de la Selección Nacional , la portería mexicana femenil parece bien cubierta a futuro: es que Valentina Murrieta no deja de sorprender en el Mundial Sub-17 de mujeres. La guardametas del Club América está siendo una verdadera pieza clave en el equipo.

El Mundial Sub 17 femenil de Marruecos está dejando grandes historias y la de Valentina Murrieta sorprende puesto que se destacó al atajar tres penales ante Italia y meter a la Selección Mexicana en semifinales (donde perdió 1-0 ante Países Bajos ). De todos modos, hay muchas posibilidades de que se lleve el premio a la mejor portera del certamen.

Lo de la arquera del América fue una verdadera locura: dos penaltis tapados durante el partido y uno más en la definición. Si bien luego la Selección Mexicana no pudo ante Países Bajos (jugará la final ante Corea del Norte), lo de Murrieta fue muy interesante durante toda la competencia. De hecho, antes de la eliminación había estado cuatro partidos sin recibir goles.

Valentina Murrieta ya habla como una verdadera líder de México

“Fue frustrante conceder dos penaltis, pero me mantuve concentrada en lo que tenía que hacer y, por suerte, eso ayudó al equipo... Gracias a Dios atajé esos penaltis, conseguimos mantener la portería a cero y nos fuimos a la tanda de penaltis”, declaró Murrieta tras los cuartos de final. Y sí, con apenas 17 años, ya habla como una líder.

La gran noche da Valentina Murrieta y el pase de México a semifinales. 🇲🇽🧤#U17WWC pic.twitter.com/jHyQNQc5RP — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 3, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17?

Aunque perdió en semifinales, el equipo dirigido por Miguel Gamero y que tiene como portera estrella a Valentina Murrieta jugará el próximo sábado 8 de noviembre frente a Brasil por el tercer puesto. El duelo será a las 10:30 de la mañana (hora centro de México).

¿Quién es Valentina Murrieta, la heroína del Mundial Sub-17 de la Selección Mexicana?

Valentina Murrieta nació en Alvarado, Veracruz, el 22 de octubre de 2008. Su comienzo con el futbol se dio porque entrenó con equipos mixtos. Además, fue inspirada por su padre —también arquero— y por sus dos referentes: Guillermo Ochoa y Blanca Félix.

Muchos señalan a Murrieta como la sucesora natural para defender el arco de la Selección Mexicana en el futuro. Además, todo indica que es una firme candidata a ganar el Guante de Oro que entrega la FIFA a la mejor portera del torneo.

