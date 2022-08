El contundente mensaje de Alan Mozo al Atlas previo al Clásico Tapatío

El Guadalajara no ha ganado en lo que va del Apertura 2022 y después de siete compromisos en el actual certamen, Chivas se mide al acérrimo rival de la ciudad en lo que será el primer Clásico Tapatío para Alan Mozo.

El defensa recién llegado al equipo, procedente de Pumas, no dudó en mandarle un contundente mensaje al Atlas, previo a disputar el Clásico Tapatío.

Voy a defender esta playera con más compromiso: Alan Mozo

El mensaje de Alan Mozo al Atlas

“Es una semana que se respira diferente, se trabaja diferente, sabemos que a este rival no se le puede dar espacios porque es un rival capaz, por algo les ha ido tan bien. La rivalidad, se queda la cancha, es algo deportivo, es algo que se tiene que expresar y después los aficionados. Es un partido que se tiene que ganar”, mencionó el futbolista rojiblanco en conferencia de prensa.

Alan Mozo vivió algunos clásicos cuando jugaba con Pumas, y sabe que son partidos en los que los resultados importan más que las formas y este que será el primero en la Perla Tapatía. Es muy especial en específico por la historia de los clubes.

“La verdad es que los clásicos son los que se tienen que ganar, no importan mucho las formas, pero sabemos cuáles son los rivales con los que no se debe de perder y Atlas es uno de ellos. Esos clásicos son los que el jugador quiere jugar, todos queremos ganar y me han platicado que es algo impresionante la rivalidad es de historia y tenemos que demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas”, aseguró.

Por último, Alan Mozo habló sobre el malestar de la afición del Guadalajara tras los malos resultados en el arranque del torneo, pero les pide su apoyo para salir de esta mala racha.

“La afición está en todo su derecho como cualquier persona de poder expresarse como quiera. Yo creo que sí van al estadio es para apoyar, yo sé que están en el fondo para apoyarnos, no hemos estado a la altura de los resultados porque la verdad es que estamos muy tristes, nos da vergüenza”, sentenció Alan Mozo.

