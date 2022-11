El mensaje de Amaury Vergara sobre la posible venta de Chivas

Después de una gestión de Ricardo Peláez que dejó mucho que desear, las Chivas están atravesando por una etapa de reestructuración con la llegada de Fernando Hierro y Veljko Paunović como director deportivo y director técnico, respectivamente.

A pesar de los malos resultados y a 20 años de que la familia Vergara compró al Rebaño Sagrado, el actual dueño del club, Amaury Vergara pidió calma a la afición ya que se han cumplido algunos objetivos.

“Para mí es importante que la afición entienda lo que hemos venido construyendo en los últimos tres años. El club ha mejorado radicalmente en muchos aspectos. Está estabilizado financieramente, estamos por primera vez, en mucho tiempo, en un momento de mucho potencial para una nueva etapa deportiva”, declaró en entrevista para el Diario Récord.

Chivas no se vende

Amaury Vergara se mostró muy ilusionado con la llegada de Fernando Hierro y dejó un contundente mensaje sobre la posible venta del equipo.

“Nos tiene muy emocionados y estoy seguro que con Fernando Hierro y el resto del club vamos a lograr regresar a Chivas donde se merece, que es la prioridad número uno, estar en instancias como equipo grande y no descansaremos hasta lograrlo. No dejaré de invertir, de trabajar y de aguantar críticas, tomar los comentarios importantes para seguir creciendo, y de hacer todo para que el club tenga lo necesario para lograrlo.

No ha habido ni una plática ni reunión ni interés de un grupo o de un boxeador famoso, de nadie ha venido una conversación que incite o inspire la posibilidad de que vendamos el equipo. Es más, hemos tenido más conversaciones para que el equipo no está en venta. Mucho menos se ha explorado la posibilidad de vendérselo a un dueño de otro de otro equipo. No creemos que en manos de otro dueño el equipo puede estar mejor”.