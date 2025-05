América rompe el silencio tras perder la final ante Toluca

Este domingo 25 de mayo del 2025, el conjunto de Toluca logró derrotar al América 2-0 en la gran final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. El equipo de Coapa buscaba ganar el tetracampeonato pero se los diablos lograron ganar su onceavo título en el futbol mexicano.

Tras la derrota, el América se tomó un momento para poder mandar un mensaje a todos sus aficionados a través de sus redes sociales.

El mensaje del América tras perder la final

El América le mandó un mensaje a todos sus aficionados tras perder la final ante Toluca y quedarse a un paso de conseguir el Tetracampeonato.

El equipo de Coapa publicó una imagen con un mensaje, en el que detallaron que grande no se nace pero se hace todos los días. Destacaron que consiguieron un tricampeonato y llegar a cuatro finales de forma consecutiva. Por último, detallaron que van por más y que la grandeza no está asegurada por l oque no dejaran de buscarla.

“GRANDE NO SE NACE,

SE HACE TODOS LOS DÍAS.

UN TRICAMPEONATO

CUATRO FINALES CONSECUTIVAS.

Y VAMOS POR MÁS. OR

LA GRANDEZA NO ESTÁ ASEGURADA

NUNCA DEJEMOS DE BUSCARLA”.

Así fue la derrota del América ante Toluca

Toluca logró ganar 2-0 ante América. Al minuto 65, Luan logró abrir el marcador desde un tiro de esquina, un centro preciso de Alexis Vega que cabeceó de gran forma para marcar el primero del encuentro. La victoria la aseguró Alexis Vega al minuto 81 cobrando el penal al lado izquierdo de Malagón. Toluca consigue su título número 11 en el futbol mexicano.