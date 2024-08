¡No hay favoritos! El mensaje de Ancelotti previo a la Supercopa

El siguiente miércoles 14 de agosto del 2024, se disputa la Supercopa de Europa entre el Real Madrid vs Atalanta. Este martes 13 de agosto del 2024, en conferencia de prensa, Ancelotti decidió mandar un mensaje para todos su jugadores, aficionados y medios de comunicación que han empezado a hablar de todas las estrellas que hay en el club.

El entrenador, detalló que dentro del equipo hay un ambiente muy sano por todos los jugadores experimentados como Carvajal y que no hay príncipe o rey, son un grupo de jugadores que han sido capaces de meter su calidad al servicio del equipo.

“Hay un ambiente muy sano, muy limpio. En gran parte por la presencia de jugadores que están más aquí como Carvajal, Modric, Kroos, Valverde o de otros que estuvieron como Nacho o Kroos. No hay príncipe o rey, hay un grupo de jugadores que han sido capaces de meter su calidad al servicio del equipo. Es lo mismo que queremos lograr esta temporada”.

Así se concursa por la mejor baguette de Francia | Pasaporte Colosal con Toño Rosique

Te puede interesar: La SENSIBLE baja que tendría el Real Madrid para la Final de la Supercopa de Europa

¿Rotaciones en el equipo?

Además, el entrenador merengue se tomó un momento para hablar sobre los problemas que tendrá para hacer las alineaciones del equipo, al contar con jugadores de mucho nivel.

“Tengo un problema muy gordo porque he pensado en quién voy a poner y quién no. Me he arruinado las vacaciones. Los jugadores buenos van a jugar y aportar. Este problema no existe porque hay muchos partidos. No puedo pensar que va a jugar siempre el mismo once. Los que han jugado menos han aportado muchísimo al equipo. Los que empiezan en el banquillo pueden ser la llave una vez más. Es una responsabilidad. Hay gente que piensa que somos el mejor equipo y tenemos la mejor plantilla. Pienso que tenemos a los mejores jugadores y, a partir de ahí, construir el mejor equipo. Tenemos que trabajar todos los días y hacer las cosas bien”.

Por último, agregó que quieren empezar de buena forma el torneo ganando la Supercopa, detalló que ve bien al equipo a pesar de que no han tenido tanto tiempo para entrenar. “Queremos empezarlo bien teniendo en cuenta las dificultades. Veo al equipo bien, aunque no hemos tenido mucho tiempo para entrenar. Está motivado para jugar un partido bueno”.

ENTREVISTA con Canelo Álvarez luego de la intensa conferencia ante Edgar Berlanga | Box Azteca

Te puede interesar: Pronósticos y mejores apuestas para el partido de Cruz Azul vs Mazatlán en los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024