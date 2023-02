El mensaje que mandó Camilo Vargas a los extranjeros de la Liga MX

El portero del Atlas tocó el tema de la reducción de extranjeros que se planea en la Liga MX y le “mandó” un recadito a algunos compañeros de profesión.

Tras el fracaso en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la Federación Mexicana de Futbol y en la Liga MX se planean algunos cambios como la reducción de extranjeros en cada equipo del balompié azteca, tema que abordó el portero del Atlas Camilo Vargas y aseguró que es una responsabilidad llegar de otro país al futbol mexicano.

“Es una responsabilidad muy grande tener esa oportunidad, ser un extranjero, encarar de la mejor manera todos los días, te dieron la oportunidad donde no es tu nacionalidad, es una motivación y una gran responsabilidad ser elegido como extranjero que viene a aportar al equipo. Creo que los extranjeros estamos enfocados en nuestras labores, creo que como coautores de este mundo nosotros tenemos que responsabilizarnos”, mencionó el arquero colombiano en conferencia de prensa.

Vargas llenó de elogios al Atlas

Por otro lado, el portero aprovechó y confesó que se siente orgulloso de lo que ha logrado desde que llegó a la institución rojinegra y al futbol mexicano en 2019, aunque aún no es el final del camino y espera cosechar más éxitos ya que tiene contrato hasta 2026.





“La verdad que si miramos hacia atrás Dios ha sido muy grande conmigo, pertenecer a la institución, desarrollarme en una liga como esta, vamos por buen camino, en seguir desarrollando el nombre de la institución en alto, entonces eso es motivante para mí, creo que como bien decías me quedan un par de años y mi labor aquí no ha terminado, no ha dependido de una oferta o no, muy contento por el cariño y las demostraciones de afecto en todo momento y eso hace que uno como jugador se sienta a gusto en el lugar que está, queremos seguir haciendo historia”, puntualizó.

Los Rojinegros se medirán a Rayados de Monterrey este jueves en la cancha del Estadio Jalisco, duelo con el que arranca la Jornada 6 del Clausura 2023.