El emotivo mensaje del ‘Canelo’ Álvarez tras la muerte de Carlos Bremer

Este viernes 5 de enero, una noticia estremeció al mundo del deporte mexicano, pues Carlos Bremer, empresario que se caracterizó por impulsar el deporte nacional, falleció a los 63 años de edad. Uno de los atletas a los que más apoyó, fue Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien mandó un mensaje.

El mejor libra por libra se manifestó en redes sociales para mandar un mensaje tras el fallecimiento de Bremer, a quien le dedicó unas palabras de agradecimiento, tras ser quien lo impulsara en su carrera.

El mensaje del ‘Canelo’ Álvarez a Carlos Bremer

Mediante sus cuentas oficiales, el ‘Canelo’ mandó un mensaje para su amigo, asegurando que lo recordará con cariño y agradeciendo todo el apoyo que tuvo hacia él.

“Gracias por tu apoyo y tus enseñanzas, te recordaré con cariño y admiración. Buen viaje, querido amigo”, fue lo que escribió el ‘Canelo’ Álvarez en sus cuentas.

Saúl Álvarez fue uno de los tantos deportistas mexicanos que apoyó el empresario. Al igual que el ‘Canelo', apoyó a Paola Longoria, Juan Manuel Márquez, equipos como los Sultanes de Monterrey entre otros. En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte, precisamente por el apoyo que mostró al deporte nacional.

¿De qué murió Carlos Bremer?

Durante esta semana se reportó que el empresario se había desmayado en las oficinas de Grupo Value en Nuevo León. No obstante, hasta el momento no se ha reportado cuál fue la causa de la muerte.

Miles de mensajes por parte del mundo comenzaron a llegar en redes sociales tras su fallecimiento. Amigos y familiares manifestaron sus condolencias.