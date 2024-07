El sorpresivo mensaje de Carlos Salcedo en medio de rumores sobre su futuro

Hace unos días el exseleccionado mexicano, Carlos Salcedo, pidió salir de la institución del Cruz Azul después de sufrir una dura pérdida familiar.

El futbolista dejó un mensaje en sus redes sociales, específicamente a su historia de Instagram, aquí el mensaje:

“Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar una nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias”

Te puede interesar: Partidos hoy Liga MX en vivo por TV Azteca viernes 12 de julio| Jornada 2 del Apertura 2024

Resumen: Uruguay 0-1 Colombia | Copa América 2024

¿Qué pasaría con el futuro de Carlos Salcedo?

Según distintos medios, el defensor mexicano tuvo una junta con la directiva del equipo en la que le dieron a conocer la decisión que habrían tomado.

La directiva y el jugador habrían llegando a un acuerdo mutuo, en el cual, Salcedo estaría fuera del equipo por un tiempo determinado, el mismo donde no recibiría sueldo por parte del Cruz Azul hasta que se defina su situación.

¿Qué sigue para el equipo de la Noria?

El Cruz Azul se enfrentará el próximo sábado 13 de julio en contra de los Rayados de Monterrey, el compromiso se jugará en el campo del Estadio BBVA en punto de las 21:10 hora CDMX.

El equipo dirigido por Martín Anselmi buscará ganar su segundo partido del Apertura 2024, y de esta forma sumar seis puntos de seis posibles en este inicio de torneo.

Te puede interesar: OFICIAL: Así fue el debut de Rodrigo Huescas con el Copenhague