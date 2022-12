Las palabras de Cristiano Ronaldo tras el deceso de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista que ha existido, perdió la batalla contra el cáncer a los 82 años de edad este jueves 29 de diciembre de 2022.

O Rei llevaba tiempo en el hospital luchando por su vida, poco más de un mes. Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, se dio a conocer que el astro brasileño ya no respondía a la quimioterapia a la que se sometía para batallar contra la enfermedad, por lo que entró en cuidados paliativos para ayudarle a sentirse mejor.

El primer Mundial en el que Pelé alcanzó la gloria, era apenas un niño de 17 años. Es el único futbolista que ha conseguido el hito de ser tricampeón del mundo. De su mano, la ‘verdeamarela’ se coronó en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Cristiano Ronaldo, uno del máximos exponentes del balompié mundial, compartió su dolor en redes sociales al enterarse de la triste noticia. Publicó una foto en Instagram, en la que escribió un emotivo mensaje para el histórico jugador de Santos y la Selección Brasileña.

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un simple “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que abraza todo el mundo del fútbol en estos momentos. Una inspiración para tantos millones, una referencia ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue correspondido en cada momento que compartimos aún a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en todos y cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz Rey Pelé”.

