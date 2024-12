¿Se va? El mensaje de la esposa de Rotondi tras la eliminación ante el América

El pasado domingo 8 de diciembre del 2024, el conjunto de Cruz Azul fue eliminado en las Semifinales del Apertura 2024 ante el América al terminar 4-3 con goles de: Alejandro Zendejas, Ricard Sánchez, José Ignacio Rivero, Ramón Juárez, Gabriel Fernández, Amaury Morales y Rodrigo Aguirre.

Con la eliminación de la Máquina, los aficionados empezaron a señalar a Rodolfo Rotondi como el responsable por cometer el penal, por lo que un sector empezó a pedir su salida del equipo. Además, recordaron que hizo algo similar en el partido de vuelta del Clausura 2024.

Resumen: Cruz Azul 3-4 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

Te puede interesar: CONFIRMADA la primera baja de Cruz Azul para el 2025

Con todo lo que puede estar pasando y los comentarios que llegan al entorno del jugador, su esposa decidió mandar un mensaje en sus redes sociales, mismas que terminó compartiendo en su perfil Rotondi.

El emotivo mensaje de la esposa de Rotondi

Carolina Alva, esposa del jugador le dedicó unas palabras en sus redes sociales, mismas que compartió el futbolista en sus redes. En el texto le agradece por las alegrías que ha dado, por todo el esfuerzo, profesionalismo en cada desafío y detalló que no es un final, sino el comienzo de una nueva oportunidad para creer que todo trabajo y constancia tiene sus frutos.

“Quiero agradecerte por todas las alegrías que nos diste, sé más que nadie todo el esfuerzo y profesionalismo que pones en cada desafío que enfrentas, yo no me olvido de todo lo que hiciste para estar aquí, este no es un final, es el comienzo de una nueva oportunidad para creer que todo trabajo y constancia finalmente tiene sus frutos, te amamos y siempre estaré para ti incondicionalmente”.

Una salida del futbolista de la Máquina sería muy complicada, ya que tiene contrato hasta el 2028 y es una pieza fundamental en el once inicial de Martín Anselmi.

Te puede interesar: Los técnicos que lograron el campeonato de Liga MX en su primer torneo