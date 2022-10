El mensaje de Fernando Hierro que genera ilusión en Chivas

Los aficionados de Chivas se pueden ilusionar. Tras la llegada de Fernando Hierro al cuadro rojiblanco, el nuevo director deportivo del Club Deportivo Guadalajara tiene un mensaje contundente para los seguidores del ‘Rebaño Sagrado’.

“La ilusión es… Chivas es un gigante y tenemos la obligación de volver a ilusionar. Si quieren un mensaje es ese. Es un gigante que tenemos entre todos la obligaciones de volver a ilusionar, sabemos lo que es el futbol, partimos de una realidad, pero nosotros, en el plan que tenemos, y cuando yo digo un plan es dos o tres años para consolidar una forma de entender lo que nosotros estamos buscando.

Resumen: Puebla 1 (5) - (4) 1 Chivas | Repechaje | Liga BBVA MX

“No quiere decir que renunciemos desde el primer día a competir, quiere decir que el proyecto que tenemos en el club es yendo de la mano, que se vea reflejado en el tiempo, pero no quiere decir que vayamos a renunciar a competir desde el primer día”, dijo Fernando Hierro durante su presentación con el equipo.

Y es que luego de cinco años sin levantar un título, Fernando Hierro asegura que Chivas debe tener una mentalidad ganadora para volver a despertar las emociones en los aficionados.

“Nuestro mensaje es decirle al entrenador, jugadores, a toda la gente que pertenece a nuestra organización que nosotros tenemos mentalidad ganadora y ese es el mensaje. Somos ganadores y ese es el mensaje, que no se preocupe la gente, que no va a ser ni por falta de trabajo ni por sacrificio, nos vamos a entregar en cuerpo y alma para volverlo a ilusionar”, agregó.

Te puede interesar: “Chicharito es el jugador que todos quieren tener": Fernando Hierro

Fernando Hierro sobre el formato de la Liga BBVA MX

A diferencia de otros torneos alrededor del mundo, la Liga BBVA MX sostiene un formato de competencia cada seis meses, no lleva a cabo una competencia durante un año.

“La gente del futbol se ilusiona aquí cada seis meses, no entiendo otra cosa. En otros sitios se ilusiona cada año y aquí se ilusiona cada seis meses. En ese sentido, la ilusión es que la gente se vaya del campo contenta, que la gente hable de lo que pasa dentro del campo, que la gente hable del rendimiento, ese es el reto. No me importa decirlo, si hay algo que en definitiva todo el mundo habla, sé cómo es el futbol, es lo mismo en todos los sitios”, dijo Hierro.

Te puede interesar: ¿Quién es Fernando Hierro, el nuevo director deportivo de Chivas?