Fidalgo le mandó un mensaje a los que creen que el América fracasará

El América finalizó la fase regular como el mejor equipo del Apertura 2023, sin embargo, hay quienes cuestionan su buen andar y dudan del alcance que pueda tener en la liguilla –debido a los antecedentes más recientes- y, para ellos, el mediocampista español, Álvaro Fidalgo, tiene un mensaje.

“Después de todos estos años atrás, que tuvimos tres semifinales y dos cuartos que perdimos, al final es normal que mucha gente tenga duda. Nosotros no tenemos ninguna de que va a ser una gran Liguilla para nosotros, venimos preparados para todo, hicimos 17 jornadas muy buenas de Liga y, aunque se olviden, es importante seguir mentalizados en eso, en que son seis partidos más, aunque sea diferente emocionalmente, hay que hacer lo que veníamos haciendo y minimizar errores, hay que acertar en los momentos clave”, dijo.

Miguel Ponton/MEXSPORT América, Liga MX

Fidalgo no ve como revancha estar nuevamente en la fase final

Cuestionado acerca del sentimiento que le provoca volver a la fase final del certamen tras lo sucedido en la semifinal del Clausura 2023 –cuando fue expulsado y su equipo eliminado de manera sorpresiva-, el volante ibérico de las águilas descartó que exista un mal sentimiento en su interior.

“No lo tomo como una revancha, para nada. Desde que llegué aquí, afronté la Liguilla de una manera en la que quería tener mi mejor versión. Es verdad que la última pesé a favor del otro equipo, la expulsión fue un error grande, no hace falta esconderse ni nada con respecto a ese error, pero lo tomo como una Liguilla nueva. Hice un gran torneo, sé que es un torneo nuevo y lo afronto con la máxima ilusión”, expuso.

Al tiempo que admitió su disgusto por el lapso de 18 días de inactividad con el que llegarán los emplumados a su choque contra el León, Fidalgo reiteró que sólo se plantean un escenario para las semanas próximas.

“Yo no voy a entrar en si es justo o injusto (el calendario). Somos América y las excusas aquí no existen para nada. Es verdad que a todos nos gustaría que a los tres o cuatro días de haber enfrentado a Tigres que empezara la liguilla, porque estás con ritmo, pero por lo demás, no existen excusas en este club”, finalizó.