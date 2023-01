El mensaje de Gattuso antes de la semifinal contra el Real Madrid

Honesto y claro, así fue el mensaje de Gennaro Gattuso, técnico del Valencia, antes de enfrentar, al Real Madrid en las Semifinales de la Supercopa de España. El timonel italiano reconoció que los merengues son un mejor equipo y que su plantel no tiene “nada que perder”.

“En la vida, si uno falla tiene que esperar mucho tiempo; en el deporte, no. Ahora tengo que convencer a mi equipo. Jugamos contra un equipo, honestamente, mejor que nosotros; no tenemos nada que perder, pero se puede ganar”, dijo Gattuso en la conferencia de prensa, previa al juego.

Te puede interesar: VIDEO: Real Madrid recuerda los mejores de Gareth Bale

Real Madrid y Valencia jugarán la semifinal de la Supercopa de España

La semifinal de la Supercopa de España no llega en el mejor momento para Valencia. La escuadra dirigida por el italiano viene de dos derrotas consecutivas en La Liga de España. Primero 2-1 en la cancha del Villarreal y la más reciente en Mestalla 0-1 ante Cádiz.

“No es un buen momento para nosotros. Venimos de dos derrotas totalmente diferentes. Jugamos contra un equipo con una gran mentalidad y con jugadores que han ganado cinco Ligas de Campeones. No tenemos nada que perder. Hay que preparar bien el partido”, agregó el timonel de los “Naranjeros”.

Gennaro insistió en la mala racha que vive su equipo, sobre todo después de caer en casa ante el Cádiz. Ganador nato, Gattuso admitió que no está a gusto con las derrotas más reciente de la institución “naranjera”.

“Yo tengo una cara de cuando las cosas no van bien. El entrenador es una persona sola. Cuando se pierde tengo una cara de mierda, es normal, porque no me gusta perder y no me gusta ver a mi equipo como lo hizo frente al Cádiz”, explicó el estratega del Valencia.

Quiere refuerzos que lleguen con ritmo de juego

El estratega admitió que están en busca de refuerzos para fortalecer la actual plantilla, aunque dejó muy en claro, que deben ser futbolistas que lleguen con ritmo de juego, es decir que estén compitiendo en las ligas europeas.

“El club sabe lo que tenemos que hacer. Estamos mirando jugadores para fichar, pero que tengan ritmo para jugar desde el primer momento. Nuestra prioridad es mirar jugadores con minutos en las piernas”, finalizó el técnico italiano.

Te puede interesar: El suceso que marcó la historia para el Real Madrid ante el Villarreal