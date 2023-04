Guillermo Ochoa contesta a los abucheos en el Estadio Azteca

Guillermo Ochoa vivió una de las nochas más negras en su historia como portero de la Selección Mexicana. Tras recibir un espectacular tanto de Bobby Ried, al minuto, en el duelo contra Jamaica dentro de la Fase de Grupos de la Nations League, el arquero nacional empezó a ser abucheado por la grada del Estadio Azteca.

Minutos más tarde, un autogol de Edson Álvarez, fue el segundo tanto que recibió en el duelo, que terminó empatado por pizarra de 2-2, para que México lograra meterse al Final Four del torneo, donde en semifinales se medirán contra Estados Unidos, el próximo 15 de junio, en Las Vegas.

Guillermo Ochoa respondió a los abucheos en el Estadio Azteca

Ya con el boleto en la mano y con el rival confirmado el guardameta publicó un mensaje en redes sociales, el cual fue bien recibido por la afición, pues no pararon de recordarle la historia que ha marcador en el arco de la Selección Mexicana.

Además, hace un par de días, tras el empate ante los caribeños, Ochoa también festejó la calificación de la siguiente ronda del Final Four con “FINAL FOUR...Las Vegas, Nevada.

¿Cuándo volverá Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?



El, ahora capitán, de México, volvería a jugar con la Selección Azteca hasta el verano, cuando terminen las ligas alrededor del mundo. Seguramente estará dentro de la convocatoria que jugará la Nations League, y posteriormente la Copa Oro 2023, que está calendarizada del 26 de junio al 16 de julio de 2023.

En el duelo amistoso frente a Estados Unidos del próximo 19 de abril, no podrá estar, pues al no ser Fecha FIFA, Diego Cocca no podría convocarlo y tendrá que echar mano de los porteros que militan en la Liga BBVA MX: Carlos Acevedo y Toño Rodríguez hombres que llamó en su primer llamado, aunque podría haber alguna sopresa por parte del entrenador de nuestro representativo.