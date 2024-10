Chino Huerta ILUSIONA a la afición de Pumas con un mensaje contundente

Pumas y Cruz Azul protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la nueva fecha en la Liga BBVA MX. Uno de los referentes felinos, César Huerta, reconoció que deberán contar con el mejor apoyo de la afición auriazul si quiere superar a una máquina cementera que viene con un ritmo inmejorable.

” Mando un mensaje a la afición y que necesitamos su apoyo. En casa somos más fuertes y eso nos va a dar un gran plus para darlo todo en la cancha. Va a ser un partido muy difícil, Cruz Azul viene bien y nosotros tenemos que trabajar con la misma humildad”, fueron las palabras del “Chino” previo al partido de este sábado en CU.

La gran actualidad que atraviesa Huerta

Por otro lado, se animó a hablar acerca de su gran presente con Pumas y en la Selección Mexicana.

“Sería muy difícil ponerme techo. El enfoque día a día me permite ponerme en un buen nivel. Mis compañeros me hacen jugar bien. Mis compañeros lo hacen bien. No estuve contra Monterrey y el equipo se vio bien. Yo estoy enfocado, sé a dónde voy, sé mis objetivos aquí en Pumas. Siempre tratan de ayudarme, no solo ellos, sino las personas a mi alrededor. Soy una persona lista, profesional, sé lo que es bueno para mí y lo que no. Trabajo con la misma humildad y el deseo de seguir creciendo”, mencionó el jugador de Pumas.

Pumas vs Cruz Azul, un duelo clave



Finalmente, la figura de los universitarios se animó a calificar este duelo como uno de liguilla y asegura que será un buen parámetro para lo que resta el torneo en la fase regular y en la Liguilla.

“Yo creo que los últimos resultados y la posición en la tabla nos respalda. No nos ponemos como favoritos, eso lo demostramos en la cancha y haremos lo posible para que a Pumas se le vea como uno de los favoritos”, sentenció Huerta.

