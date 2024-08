El mensaje de Igor Lichnovsky tras la eliminación del América en la Leagues Cup

El pasado sábado 17 de agosto, el conjunto del América quedó eliminado de la Leagues Cup 2024 luego de que su rival, Colorado Rapids, los venciera 9-8 en la tanda de los penales.

Tras esta dolorosa eliminación, la afición azulcrema se pronunció a través de las redes sociales culpando al chileno Igor Lichnovsky, quien tuvo en sus botines la oportunidad de darle el boleto a las Semifinales al cuadro de Coapa, sin embargo el futbolista falló el cobro penal y el tanda se alargó a la instancia de muerte súbita; donde el arquero azulcrema no pudo concretar su disparo.

El pasado martes 20 de agosto, el chileno posteó una imagen en sus redes sociales acompañada de un mensaje dirigido a toda al afición azulcrema.

“A veces las cosas no salen como las planeamos, y agradezco a quienes apoyan incondicionalmente porque saben que damos todo de nosotros, incluso muchas veces colocando nuestra integridad mas allá del límite por conseguir triunfos por la afición, por los compañeros, por el club.

Personalmente me gusta asumir los desafíos que me presenta la vida y el fútbol como el que me toca ahora

Me tomó un par de días asimilar lo que sucedió y lo que cuesta reponerse. A nadie le gusta perder, menos cuando confían en ti, pero para lo que yo considero éxito, esto es parte del camino.

Lamento profundamente no haber estado a la altura, este equipo merece más. No conseguimos este torneo pero seguimos, ahora el objetivo principal es la liga y contar con todo su apoyo.

Todos juntos por la 16"

Números de Igor Lichnovsky con el América

Igor Lichnovsky es una pieza clave dentro del parado táctico del brasileño Andre Jardine, ya que desde su llegada ha mostrado un buen nivel futbolístico dentro del terreno de juego.

El chileno ha disputado un total de 45 partidos con la playera de las Águilas, consiguiendo 2 goles y 2 asistencia.

