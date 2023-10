El mensaje de Jaime Lozano a ‘Pocho’ Guzmán y los no convocados

Este lunes 2 de octubre, Jaime Lozano reapareció ante los medios de comunicación: el entrenador de la Selección Mexicana ofreció una conferencia de prensa previo a los siguientes duelos del combinado tricolor. Dentro de sus palabras, mandó un mensaje a os futbolistas que no han sido llamados a lo largo de su gestión.

Luego de conseguir el título de la Copa Oro 2023, Jaime Lozano fue reafirmado en el banquillo de la Selección Mexicana y, desde entonces, tan solo ha tenido una convocatoria: aquellos elementos los utilizó para los partidos amistosos contra Australia y Uzbekistán, donde el saldo fue de dos empates.

El mensaje de Jaime Lozano a los jugadores no convocados

“Muchos jugadores de mucha capacidad se nos quedarán fuera de la convocatoria, no por el momento sino porque no hay más espacios. Los que no estén si siguen manteniendo nivel pronto estarán aquí con nosotros”, fue lo que declaró Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, sobre los elementos que no han sido llamados durante su gestión, que empezó en la Copa Oro 2023 y se reafirmó tras el título en el certamen de la confederación.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

En este mes de octubre, el combinado tricolor volverá a la actividad tras los partidos amistosos en septiembre. Ghana, el próximo viernes 13, y Alemana, el martes 17, serán los próximos compromisos de la Selección Mexicana; por lo tanto, en los siguientes días se anunciará la convocatoria del combinado tricolor para los duelos.

Luego de medirse a Ghana y Alemania, la Selección Mexicana tendrá dos compromisos más en el año 2023, correspondientes a la CONCACAF Nations League, certamen donde saldrán los seis invitados de la confederación de América del Norte a la Copa América 2024, donde Estados Unidos será la sede.

