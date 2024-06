El mensaje de Jaime Lozano a los jugadores que quedarán fuera de Copa América

La Selección Mexicana ya disputó los esperados partidos amistosos contra Bolivia, Uruguay y Brasil previo a la Copa América 2024; ahora, Jaime Lozano, entrenador del combinado tricolor, tendrá que elegir hasta 26 jugadores aztecas, quienes disputarán el certamen que combina a las 10 selecciones de CONMEBOL y seis de CONCACAF.

Previo a dar a conocer la lista definitiva, Jaime Lozano tuvo unas palabras para los jugadores que quedarán fuera; lo hizo en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Brasil, donde México, con gol de Endrick en los últimos minutos, cayó por marcado de 2-3. Serán, como mínimo, cinco los elementos ‘cortados’ de la prelista mexicana para la Copa América 2024

El mensaje de Jaime Lozano para los jugadores de la Selección Mexicana que quedarán fuera de la Copa América

“Siempre lo he dicho: es lo más difícil; para mi, en mi profesión, es lo más difícil, dejar gente fuera. Se que quedarán jugadores fuera pero quedarán fuera de la Copa América no del proceso, también eso lo tienen que tener claro los jugadores. [...] Tomaron algunos días para evaluar muchas cosas y trataremos de definir de la mejores manera está lista”, fueron las palabras de Jaime Lozano sobre los jugadores que no estarán en el certamen Sensación del Verano.

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en la Copa América 2024?

Será el próximo sábado 22 de junio cuando la Selección Mexicana sostenga su primer partido en la Copa América 2024: el combinado dirigido por Jaime Lozano se medirá a Jamaica en el Estadio NRG, casa de los Houston Texans, equipo de la NFL. Por su parte, Ecuador y Venezuela completan el grupo.



México vs Jamaica | sábado 22 de junio | Estadio NRG

Venezuela vs México | miércoles 26 de junio | Estadio SoFi

México vs Ecuador | domingo 30 de junio | Estadio State Farm

Sin embargo, será el jueves 20 de junio cuando arranque la Copa América 2024: el partido Argentina vs Canadá abrirá el telón de la competencia en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Georgia.

