El EMOTIVO mensaje de Jorge Sánchez para la afición de Cruz Azul tras renovar con el equipo: “Mi compromiso con este escudo es absoluto”

El pasado miércoles 29 de octubre del 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales que Jorge Sánchez renovó su contrato con el club y este jueves 30 de octubre los Celestes compartieron un video de las primeras palabras del defensor.

¡Seguimos construyendo con jugadores que dejan todo por esta camiseta! 💙 ¡Jorge Sánchez renueva con La Máquina! 🚂 Velocidad y corazón para seguir defendiendo nuestros colores. #JorgeSánchez2028 pic.twitter.com/SIgHIqvJHq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 29, 2025

El mensaje de Jorge a la afición de Cruz Azul

Jorge Sánchez renovó su contrato con el club hasta 2028 incluyendo una mejora salarial. El defensor ha sido un jugador destacado en los últimos torneos y ha sido arropado por la afición a pesar de su pasado con el América.

Sánchez, con su renovación, le mandó un mensaje a la afición en el que aseguró que es un paso importante seguir en el equipo, pues desde que llegó ha tratado de dar lo mejor de él. Confesó que su compromiso con el equipo es absoluto, que la afición se merece siempre estar contenta y que representa mucho para él representar el club.

"Significa mucho para mi esta renovación ya que es un paso importante para mi, para esta bonita institución que desde el primer momento que llegue he tratado de dar lo mejor de mi. Porque se lo merece la institución, se lo merece la afición que siempre está en todo momento y eso es uno más que nos impulsa para seguir con nuestro camino firme.

Mi compromiso con este escudo es absoluto porque es un escudo que se representa con mucha afición que se merece siempre estar contenta, siempre estar ahí en los momentos malos, en los momentos buenos y eso es lo que identifica a esta gran institución, a esta gran afición así que significa mucho para mi el poder representar a este club y muy contento por esta oportunidad que me brinda Cruz Azul."