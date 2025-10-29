¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul firma a futbolista mexicano durante el Apertura 2025

Este miércoles 29 de octubre 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales, la renovación de Jorge Sánchez. Desde hace unos días, ya había salido a la luz que la Máquina tenía la intención de poder renovar al defensor y hoy lo hace oficial.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales, asegurando que renuevan a un futbolista que dejan todo por la playera.

¡Seguimos construyendo con jugadores que dejan todo por esta camiseta! 💙 ¡Jorge Sánchez renueva con La Máquina! 🚂 Velocidad y corazón para seguir defendiendo nuestros colores. #JorgeSánchez2028 pic.twitter.com/SIgHIqvJHq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 29, 2025

Con la firma de Jorge, la Máquina ya ha logrado extender los contratos de jugadores clave como: Charly Rodríguez, Erik Lira, Piovi, Rotondi, Ángel Sepúlveda y Lorenzo Faravelli.

Jorge Sánchez seguirá siendo celeste

El nuevo contrato de Sánchez llega con una mejora salarial y una extensión de un año más a lo que tenía firmado anteriormente. A sus 27 años, se mantendrá con la Máquina, buscando dejar un legado en el equipo.

Desde su llegada con Cruz Azul, ha logrado registrar un total de 58 partidos disputados con los que acumula un total de 4597 minutos en el terreno de juego con dos goles anotados y cuatro asistencias.

Es un jugador que normalmente es titular en el terreno de juego y que la afición celeste ha logrado arropar muy bien a pesar de su pasado americanista.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul con la renovación de Jorge Sánchez

En la publicación de la Máquina, los aficionados mostraron apoyo para el defensor con su permanencia en el equipo pero resaltaron que debe de trabajar en lo mental, en ser más regular y pueda mostrar su mejor versión.

"Dale Jorge, a seguir trabajando en lo mental, se te apoya porque siempre dejas todo en la cancha y se nota".

"Se viene el prime".

"No te pedimos mas que empieces a ser regular Jorgie, cuanda andas bien eres impasable".