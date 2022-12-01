El mensaje de lamentación de Orbelín Pineda tras la eliminación

Después de la amarga eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de Qatar 2022, tras la victoria ante Arabia Saudita que no fue suficiente, el mediocampista Orbelín Pineda dejó un mensaje de lamentación al término del encuentro.

Esta fue la primera ocasión en ocho participaciones consecutivas, en la que el conjunto azteca no consiguió su boleto a los octavos de final y el jugador del AEK de Atenas mostró su tristeza por el resultado final.

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"La verdad es que estamos muy tristes. Era una situación muy difícil para nosotros. No habíamos marcado en los partidos pasados nos complicó mucho. Ahora tenemos que aguantar y ver lo que viene por delante", dijo Pineda. "Me voy con la cara amargada", agregó en su paso por la zona mixta.

Un fuerte golpe para la Selección Mexicana

Orbelín Pineda se enfocó en los pocos jóvenes que asistieron a este Mundial y sufrieron un golpe durísimo con esta participación.

"Es difícil, es complicado, porque para la mayoría de los jóvenes era su primer Mundial. Es triste y feo, pero el fútbol es así. Toca seguir preparando lo mejor posible, porque se viene algo bonito para los siguientes cuatro años", añadió, al tiempo que recordaba que el próximo Mundial del 2026 será organizado por México junto a Estados Unidos y Canadá.

Por último, Pineda envió un mensaje para el técnico, Gerardo 'El Tata' Martino, quien anunció su salida del banquillo del conjunto azteca después de tres años.

"Él siempre ha estado apoyando. El apoyo siempre ha empezado por él. Nos ha respaldado en todo momento", concluyó.

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La Selección Mexicana finalizó en tercer lugar del Grupo C con cuatro puntos, solamente por detrás de Argentina y Polonia, con el que igualó en unidades, pero la diferencia de goles fue crucial.