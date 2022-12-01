Los números que dejó el Tata Martino con la Selección Mexicana

Después de ser eliminado del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, el Tata Martino anunció su salida como técnico de la Selección Mexicana 1348 días después de su debut en el banquillo. Tras la victoria ante Arabia Saudita -que no fue suficiente para clasificar-, el argentino cerró una etapa que arrancó con el pie derecho y con el título de la Copa Oro, pero que terminó con una de las peores participaciones en Copas del Mundo.

El entrenador fue blanco de duras criticas en los últimos meses. Cada vez que su nombre sonaba por el sonido de los estadios era silbado por toda la afición, al igual que en México cuando su rostro salía en las televisiones en las que los aficionados se congregaban a ver los encuentros de Qatar 2022, competencia que terminó en la primera ronda.

Zague visita restaurante mexicano en Qatar | ZigZagueando

Te puede interesar: Gerardo Martino confirma que terminó contrato con México

Una historia sin final feliz, sin cumplir en el gran objetivo marcado a su llegada, pero que, sin embargo, acabó bien.

Los números del Tata Martino con México

11 victorias consecutivas, una derrota en 19 encuentros y una Copa de Oro a las vitrinas para arrancar. Sin embargo, al inicio de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial empezaron las dudas. Por decisiones en las convocatorias y resultados sobre el terreno de juego.

Una etapa que se inició el 23 de marzo de 2019 con una victoria 3-1 frente a Chile y que se cerró este 30 de noviembre de 2022 con otra victoria, 1-2 frente a Arabia Saudí, pero que no le fue suficiente a México para estar en los octavos de final por primera vez desde el Mundial de Argentina 1978, luego de no clasificar en España 82 por resultados deportivos ni a Italia 90 por sanción de la FIFA.

Tre puede interesar: Reynoso, técnico de Perú defendió a Martino "No solamente es su culpa"

Un último partido disputado en Lusail que deja al Tata Martino con 66 juegos al frente de México, el tercero en su historia solo por detrás de Bora Milutinovic (69) y Ricardo La Volpe (68), de acuerdo a datos de BeSoccer. Su récord final fue de 42 victorias, 12 empates y 12 derrotas, con 126 tantos anotados y 63 recibidos.