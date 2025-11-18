El mensaje que le manda la Selección Mexicana a la afición previo al partido de México vs Paraguay “demostraremos respeto en cada grito”

Este martes 18 de noviembre del 2025, la Selección Mexicana decidió mandarle un mensaje a todos los aficionados que van asistir al estadio del Alamodome en San Antonio para el encuentro de México vs Paraguay.

Luego de que México fuera abucheado, recibiera diferentes gritos, insultos y criticas de los aficionados en el juego ante Uruguay en Torreón que provocaron la molestia de diferentes jugadores de la Selección, en las redes sociales del equipo publicaron un mensaje en el que le piden a la afición que demuestren respeto en cada grito que hagan en el partido y pidiendo que apoyen a la Selección Mexicana.

"En San Antonio, nuestro corazón late al ritmo de la Selección. Juntos #SomosMéxico y demostraremos respeto en cada grito. El futbol es el latido que nos une a todos y donde la pasión es la única bandera. ¡Vivamos la fiesta del futbol con el respeto que nos hace grandes!".

La afición explota contra la Selección por el mensaje que mandaron previo al México vs Paraguay

En la publicación de México, los aficionados reaccionaron y explotaron con comentarios en los que les piden que jueguen bien y critican a los jugadores tras las declaraciones que hicieron al terminar le partido ante Uruguay.



"¿Ahora si se va a sentir en casa Edson Alvarez?"

"Imagínate que pierdan y los "Paisas" les abucheen.. Sería un deleite ver cómo arderian las redes en México"

"#SomosMéxico pero jugamos en EU... #SomosMéxico pero nos da ansiedad si jugamos en México y nos abuchean... #SomosMéxico pero nos gustan más los dólares y los pochos..."

"Que sean profesionales y saquen garra. No queremos divas infladas. La selección es más grande que ciertas estrellas."

Así puedes ver el México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS

El juego de México vs Paraguay lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 19:20 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Jorge Campos, Luis Garcia y Carlos 'Warrior' Guerrero.

