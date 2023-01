Ramiro Carrera busca dejar en alto el nombre de Cruz Azul

El refuerzo de la Máquina de Cruz Azul para el Clausura 2023, Ramiro Carrera, sabe de la magnitud que representa el vestir la playera del conjunto celeste.

La Máquina de Cruz Azul debuta en el Clausura 2023 el próximo domingo en su visita a la frontera frente a Xolos de Tijuana y uno de sus refuerzos, Ramiro Carrera espera con ansias su debut oficial con el conjunto celeste.

Te puede interesar: Cruz Azul y Monterrey se pelean a un defensa estadounidense

¿Podemos descartar a Cruz Azul, Pumas y Chivas?| El Dictado

Ramiro Carrera agradece haber llegado a Cruz Azul

“Estoy contento de haber llegado a este club que sabemos es tan grande, y aunque la vedad que tuve que hacer papelerío y luego el tema de la revisión médica, me ha tocado conocer este tiempo a mis compañeros, y hemos estado compartiendo”, mencionó Ramiro Carrera en entrevista con Azteca Deportes.

Sobre la exigencia y la presión que representa vestir la camiseta celeste, el atacante de 29 años asegura venir con la mejor disposición y ¿por qué no? Hacer historia en el cuadro cementero.

“Creo que en todos lados uno pelea por algo, la presión está, sé la magnitud de lo que es este gran club, de mi parte siempre voy a dar el 100%, dejar esta institución lo más alto posible y ojalá que podamos hacer historia acá”.

Cruz Azul

Ramiro Carrera tiene buen toque, y es muy inteligente a la ofensiva, pero cuando se le preguntó qué aportará al club capitalino, prefirió mandar un mensaje a la afición celeste.

“No me gusta describirme, pero siempre trabajo para en la cancha el 100 por ciento, que la gente se quede tranquila que yo de mi parte voy a entregar todo, hasta lo que no tengo, porque siempre fue mi característica ser así, pueden salir las cosas o no pero que se queden tranquilos que yo voy a entregar todo”, finalizó el refuerzo sudamericano.

La Máquina debuta en la Jornada 1 del torneo del balompié azteca el próximo domingo frente a Xolos, mientras que su primer partido como local, será el 14 de enero ante Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Cruz Azul ficha figura de la Liga MX para el Clausura 2023