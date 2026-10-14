El EMOTIVO mensaje de Raúl Jiménez tras confirmarse su lesión “volveré más fuerte que nunca”
Raúl Jiménez mandó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras confirmarse que estará fuera de las canchas varios meses por lesión
Este miércoles 14 de octubre del 2026, el conjunto de Wolves dio a conocer en sus redes sociales que la lesión de Raúl Jiménez no ha respondido bien al primer tratamiento, por lo que será operado y se espera que este de baja por 3 meses.
"Tras los últimos análisis y conversaciones con varios especialistas, el delantero mexicano será operado de la rodilla el viernes y se espera que esté de baja hasta enero. Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento".
Al darse a conocer el tiempo que estará de baja, Raúl se sinceró en sus redes sociales con un mensaje en el que aseguró que va a superar esta prueba, una que lo volverá más fuerte y trabajará con paciencia, disciplina y mentalidad para volver más fuerte que nunca.
"La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. 💪🏼
Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz.
Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte.
Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre.
Volveré. Y volveré más fuerte que nunca".
Los partidos que se perderá Raúl Jiménez
Según el calendario de los Wolves, Raúl se perderá los siguientes encuentros:
16 de octubre: Burnley vs Wolves (Championship)
20 de octubre: Wolves vs Portsmouth
24 de octubre: Wolves vs Watford
31 de octubre: Wolves vs Cardiff City
4 de noviembre: Bristol City vs Wolves
7 de noviembre: Wrexham vs Wolves
21 de noviembre: Wolves vs Charlton Athletic
24 de noviembre: Wolves vs Derby County
28 de noviembre: Lincoln City vs Wolves
5 de diciembre: Wolves vs Southampton
8 de diciembre: Queens Park Rangers vs Wolves
12 de diciembre: Wolves vs Millwall
19 de diciembre: Norwich City vs Wolves
26 de diciembre: Wolves vs Swansea City
29 de diciembre: Watford vs Wolves
1 de enero de 2027: Millwall vs Wolves
De igual forma, se perderá la convocatoria de noviembre con la Selección Mexicana, por lo que no estará en los juegos de
- 14 de noviembre: Jamaica vs. México (ida, cuartos de final Concacaf Nations League) — National Stadium, Kingston
- 17 de noviembre: México vs. Jamaica (vuelta) — Estadio BBVA, Monterrey
Los pasos que seguirá Raúl Jiménez para su recuperación
La recuperación de Raúl será en diferentes pasos, primero fortalecer los músculos para mantener su volumen que tiene, posteriormente regresará al gym, pisicina y tras cuatro semanas hacer carga completa en sus actividades.
"Tras la cirugía, hay un periodo en el que no se puede hacer mucho mientras cicatriza la herida inicial. Para un cirujano de rodilla experimentado, es una cirugía bastante sencilla: el ligamento se vuelve a unir a la tibia y no se requiere reconstrucción. Las dos primeras semanas trabajará los músculos para mantener su volumen; después de dos semanas, una vez superada la fase postoperatoria inicial, podrá progresar en el gimnasio y la piscina y comenzar a realizar actividades con carga completa alrededor de las cuatro semanas".