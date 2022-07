Ricardo Cadena manda mensaje a la afición tras la crisis en Chivas

Ricardo Cadena y su ‘Rebaño’ están viviendo un inicio de torneo ‘gris’, pues luego de igualar ante Pachuca, la afición de Chivas está muy molesta, tanto así que en el duelo abuchearon a los jugadores, pero sobre todo a Santiago Ormeño.

Las Chivas todavía no ganan en el Apertura 2022 de la Liga BBVA MX; ante Pachuca obtuvieron su quinto empate del torneo y a esos resultados se suma una derrota, por lo que suman cinco puntos de los 18 disponibles. Ricardo Cadena le mandó un mensaje a la afición.

Te recomendamos: Abuchean a Ormeño y Vega falla penal: Calvario de Chivas ante Pachuca

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

Las palabras de Ricardo Cadena a la afición de Chivas

“Asumirlo con total compromiso y responsabilidad, no hemos logrado convertir en casa con todo y oportunidades muy claras. No podemos tirar la toalla en ese sentido, tenemos que estar más finos y trabajar más. Los partidos se ganan con goles y hoy no hemos sido capaces”, dijo el timonel rojiblanco en conferencia de prensa.

“Los muchachos son los primeros en no querer errar, ni fallar. De mi parte, trabajar más con ellos.”, aseguró Ricardo Cadena en defensa de sus dirigidos. “Tenemos gente que ocupa lugares ofensivos y hemos procurado esa parte de responsabilidad. El inicio de torneo fue con Zaldívar, ‘Tepa’ y Ormeño, que tuvo participación hoy. Es una responsabilidad de todos, pero me siento con la capacidad de salir adelante” añadió.

Edgar Quintana/Edgar Quintana Ricardo Cadena Guadalajara head coach during the game Guadalajara vs Atletico San Luis, corresponding Round 02 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Akron Stadium, on July 9, 2022.



Ricardo Cadena Director Tecnico de Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Atletico San Luis, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Akron, el 9 de julio de 2022.

Las Chivas apenas tienen tres goles anotados en los seis encuentros que han encarado; en cuatro de esos cotejos ni siquiera han marcado. Gracias a eso, la afición rojiblanca se ha mostrado insatisfecha con el accionar de su equipo.

“La afición genera presión y exigencia, la cual debemos tener. Acepto que no hemos tenido los resultados que ellos esperan, el compromiso es de cuerpo técnico y jugadores y no hemos sido capaces.”, agregó el entrenador de las Chivas.

Te recomendamos: VIDEO: Revive el golazo de Carlos Vela al Seattle Sounders

Chivas jugará ante Mazatlán en la Jornada 7 del Apertura 2022, duelo que tendrá lugar el próximo viernes 5 de agosto en punto de las 21:05 hrs.