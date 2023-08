El mensaje de Ricardo La Volpe a Jaime Lozano tras quedar fuera de Consejo de la Selección Mexicana

Ricardo La Volpe no formará parte del Consejo de Expertos de la Selección Mexicana. Hace unos días, se había confirmado su participación, pero horas más tarde, el exentrenador del conjunto nacional dijo que no, y ahora envío un mensaje en Redes Sociales explicando sus motivos de no participar y de paso le mando un mensaje a su pupilo, Jaime Lozano, nuevo DT de México.

Este grupo de exfutbolistas, exdirectores técnicos y expertos, está conformado por nombres como el de Javier Aguirre, Rafael Márquez, Carles Puyol y Fernando Hierro. Además, en entrevista con Azteca Deportes, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que también estará Jorge Campos.

Las razones por las que Ricardo La Volpe renunció al Consejo de la Selección Mexicana

Este lunes 14 de agosto, a través de sus redes sociales, el Bigotón rompió el silencio y explicó porque decidió no formar parte del Consejo de Expertos de la Selección Mexicana.

“Amigos quiero explicarle a la gente que no ha entendido el por qué mi salida del Consejo… Creo que somos muchas cabezas para una sola persona y siento que más de ayudar se puede confundir, quiero agradecer a la Federación Mexicana de Futbol por haber pensado en mí en su momento”, posteó en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Ricardo La Volpe a Jaime Lozano

De paso, también le envió un mensaje al nuevo DT del conjunto nacional, Jaime Lozano, a quien dirigió en el representativo nacional, durante el proceso al Mundial de Alemania 2006, pero que al final dejó fuera en la lista final de la Copa del Mundo.

“Y quiero decirle a Jaime Lozano que acá tiene las puertas abiertas por si necesita algún consejo. Muchas gracias Ricardo La Volpe”, agregó el polémico bigotón, en su cuenta de twitter.