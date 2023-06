Piojo Alvarado le mandó mensaje a los aficionados de Chivas

El atacante Roberto Alvarado, apareció en redes sociales luego de la derrota que sufrieron en la final del Clausura 2023 de la Liga MX. El mexicano decidió publicar un mensaje en su Instagram que iba dedicado a todos los aficionados de Chivas.

Su publicación la acompañó con dos fotografías, una de él en cuclillas con el uniforme de Chivas pues y el balón a un lado de él, y la segunda, el tifo que sacó la afición en la Final del Clausura 2023 de la Liga MX.

Piojo Alvarado feliz por estar en Chivas

En su mensaje, explicó que a veces necesita tiempo para poder tratar de expresar su sentir, el cual ha sido un dolor importante por la derrota en la final y agregó que no sabe cuánto tiempo le dolerá pero confesó que se siente muy feliz por formar parte de Chivas, un equipo que hizo creer a todo y que llenó de ilusión y le devolvió el entusiasmo para querer ganar todo.

“A veces requiero un poquito de tiempo para tratar de expresar mi sentir. Duele la derrota si y duele bastante en cualquier circunstancia, mucho más en una final.

No sé cuánto tiempo pase para que deje de doler, lo que si sé es que hoy me siento feliz de pertenecer a Chivas, a este gran equipo que nos hizo creer a todos, que nos llenó de ilusión y que me devolvió el entusiasmo para volver a ganarlo todo”.

Por último, le agradeció al club por todas las emociones que genera en el jugador, por todo lo que ha disfrutado con el equipo y le adelantó a los aficionados que volverán todos juntos peleando y dando lo mejora de cada jugador para lograr los objetivos y reafirmar la grandeza de la institución.

“Gracias Chivas por las emociones que generas en mi, gracias por permitirme disfrutar como nunca. Volveremos y seguiremos todos juntos peleando y dando lo mejor de cada uno para poder lograr los objetivos. Regresaremos pronto para obtener los resultados que reafirmen la grandeza de esta institución.”

