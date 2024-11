El duro mensaje de Rodrigo Aguirre para el Toluca antes de los Cuartos de Final del Apertura 2024

Desde el seno del Club América, no hay reparo en admitir que, para la llave de Cuartos de Final del Apertura 2024 contra el Toluca, la etiqueta de ‘favorito’ debe ser para el equipo con sede en la capital del Estado de México y así lo dejó ver el atacante de las águilas, Rodrigo Aguirre.

Te puede interesar: Partido hoy América miércoles 27 de noviembre en Cuartos de Final del Apertura 2024

Los favoritos para avanzar a las semifinales del Apertura 2024 | La Mesa Protagonistas

“Entiendo que sea normal, ellos terminaron segundos y nosotros entramos por Play In. Llegan como favoritos, pero son partidos mata-mata y no tiene nada que ver lo que pasó antes o en fase regular. El futbol es así, hoy sabemos que empezamos de cero, son ellos contra nosotros y no importa la posición en la tabla. Para la gente de afuera, tiene que haber un favorito, lo veo normal por lo que marca la tabla”, dijo en conferencia.

El delantero recordó el último enfrentamiento que tuvieron con la escuadra choricera, por la última fecha de la fase regular: “(Hay que) corregir los detalles. El resultado (4-0) fue un poco abultado para lo que fue el partido, porque nosotros también tuvimos nuestras chances. Haberlos enfrentado hace poco te hace saber a lo que nos vamos a enfrentar, sabemos que va a ser difícil”.

Los goles de Rodrigo Aguirre con el América

Aguirre, quien vive su primer semestre con la camiseta azulcrema, marcó el contraste entre el momento que atraviesa con el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX y la escasa actividad con la que cerró su andar en la Sultana del Norte.

“Más allá del año que tuve en Monterrey, yo nunca bajé los brazos, nunca dejé de entrenar, me mantuve positivo a pesar de que las cosas no me salían bien y eso hizo que yo llegara preparado a la oportunidad de estar en América. Las cosas dentro de la cancha no reflejaban el trabajo que yo hacía. La recompensa fue estar acá, sentirme con la confianza de poder afrontar un reto grande como llegar al América. A veces, la pelota entra y a veces no, eso marca el momento de un jugador”, analizó.

Al tiempo que manifestó su gratitud hacia quienes lo arroparon desde el día uno en Coapa, el futbolista charrúa, recientemente convocado a la selección de su país, le envió un mensaje a la afición del América antes de jugar la ida en la Ciudad de los Deportes.

“Que nos acompañen, que estén con nosotros, porque nos da ese plus, esa fuerza. Es lindo sentirse acompañado y que contamos con su apoyo. El mensaje es un poco ese, si estamos juntos, somos más fuertes”, sentenció.

Te puede interesar: Las primeras BAJAS que tendría el América para el Clausura 2025