El mensaje de Santiago Giménez tras su falta de gol con el Feyenoord

Este domingo siete de abril del 2024, el conjunto del Feyenoord disputó el clásico ante el Ajax. Encuentro que es una de las grandes rivalidades que existen en Países Bajos por lo que los aficionados y jugadores dejan su máximo en el Estadio.

El encuentro terminó con una victoria histórica del Feyenoord pues golearon al 6-0 en el estadio De Kuip al Ajax. A pesar de la lluvia de goles que hubo, Santiago Giménez, que inició de titular, no logró anotar gol.

El delantero mexicano sólo pudo asistir en el tercer gol del encuentro que consiguió marcar David Hancko al 47 ‘del primer tiempo. Santi terminó saliendo del terreno de juego al minuto 76 del segundo tiempo.

Te puede interesar: Los equipos eliminados de la fase final del Clausura 2024

Santiago suma su cuarto partido consecutivo sin poder anotar. En lo que va del 2024, sólo ha podido marcar tres goles en la Eredivisie. Una cifra baja en comparación al inicio del torneo pues registra un total de 21 goles anotados de los cuales 18 fueron marcados el año pasado.

Situación de la cual es consciente el delantero pues tras la victoria del Feyenoord, decidió mandarle un mensaje a todos los aficionados a través de sus redes sociales y agradeció por todo el apoyo, detalló que sabe que esperan goles de él y que los ha decepcionado en alguno encuentros pero confesó que ama el club y que luchará por la camiseta siempre.

History in De Kuip! Thank you for all the support. ❤️‍🔥

I know that you expect goals from me and in the last time I’ve let you all down… I can only tell you guys that I’m in love with this club and that I will fight for this shirt always.

Enjoy it, Kameraden ☝🏻🤚🏻 pic.twitter.com/jhgXGruqR9

— Santiago Gimenez (@Santigim11) April 7, 2024