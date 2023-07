Santos manda mensaje tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2023

El conjunto de Santos fue el segundo equipo de la Liga BBVA MX en quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup. Los dirigidos por Pablo Repetto quedaron en último lugar del grupo al solo conseguir un punto.

Santos tuvo su debut en el torneo ante Houston Dynamo, en los 90 minutos terminó empatado el partido 2-2 por lo que se tuvo que definir en la tanda de penales y logró llevarse el punto extra el conjunto del Dynamo. Para su segundo partido llegaba obligado a ganar para poder avanzar a la siguiente fase, desafortunadamente, un gol del Orlando City en el tiempo agregado del segundo tiempo terminó desempatando el partido y dejando fuera al conjunto del Dynamo.

El mensaje de Santos a la afición

El club decidió publicar un mensaje para sus aficionados desde sus redes sociales en el que detallaron que regresaran más fuerte, mejores y le agradecieron el apoyo a cada uno de los aficionados por su apoyo y lealtad al equipo.





“Volvemos a casa, definitivamente no en la posición que nos hubiera gustado. Reconocemos el fracaso y sinceramente sobra decir que regresaremos más fuertes y mejores la próxima vez. A veces pareciera que la vida pone a prueba nuestra capacidad de resistencia, de adaptarnos a las circunstancias y de salir adelante, pero al final eso también forma parte de nuestro espíritu, nunca dejar de intentarlo.

A cada integrante de esta familia llamada #GuerrerosSinFronteras que espera meses para volver a vernos, para gritar y apoyar desde la tribuna, muchas gracias, su apoyo y su lealtad es invaluable. Nuestro agradecimiento es infinito.”

Por último, agregaron que no van a dejar de trabajar y se van a preparar para el reinicio del Apertura 2023.

“A los que están en casa, abonados y no abonados, a los que todos los días eligen creer y soñar, no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de trabajar, no perderemos de vista el objetivo que todos buscamos, preparándonos para reiniciar el torneo #Apertura2023 con la mirada al frente. #PrimeroGuerrero”.

