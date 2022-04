El mensaje de Sebastián Jurado tras sus actuaciones con Cruz Azul

En los últimos partidos de Cruz Azul, Sebastián Jurado ha sido criticado por sus actuaciones. El arquero se manifestó en redes sociales para mandar un emotivo mensaje sobre lo que ha vivido y lo que espera vivir.

Una de las promesas en la portería mexicana, ha sido Jurado. El arquero, hasta ahora suplente de Cruz Azul, ha participado en cuatro de los últimos cinco partidos que ha disputado la Máquina en la Liga BBVA MX y sólo en uno de ellos ha podido cerrar su arco.

El mensaje de Sebastián Jurado

En sus redes sociales, Jurado mandó un emotivo mensaje en donde aseguró que aprovechará todas y cada una de sus oportunidades. Sin importar si la situación es buena o mala, siempre dará lo mejor de sí mismo.

“Hoy entiendo a la perfección lo que es NO rendirse sea cual sea la situación. No hay errores en la vida, si no lecciones. El éxito en la vida, no debe perseguirse, debe seguirse. Por supuesto y en primer puesto poner a Dios en todos mis planes, porque el tiene el control de mi vida. Le doy gracias por cualquiera que sea la situación vivida, buena o mala. Esto es la vida, esto es el futbol”, fue lo que escribió Sebastián Jurado en su cuenta de Instagram.

Desde que llegó a Cruz Azul como uno de los jugadores en los que confiaba la Máquina para el futuro, Sebastián Jurado ha disputado un total de 17 partidos, en donde ha recibido 22 goles y únicamente en seis ocasiones ha cerrado su arco en cero.

Por ahora el conjunto cementero se ubica en la quinta posición del Clausura 2022 con 21 puntos, uno por debajo del Atlas, que tiene el último boleto directo a la liguilla.

