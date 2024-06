El emotivo mensaje de la Selección Mexicana para los aficionados previo a su debut de Copa América 2024

El pasado viernes 21 de junio del 2024, México decidió publicar un emotivo video en sus redes sociales en el que mandó un mensaje para todos sus aficionados de cara a su debut en la Copa América 2024.

VER MÉXICO VS JAMAICA EN VIVO AQUÍ

En el video aparecen: Edson Álvarez, Johan Vasquez, César Montes, Luis Chávez y Orbelín Pineda. Los cinco jugadores terminan hablando en voz en off, mientras se ve como escriben el mensaje que se está escuchando en su celular. Además, se ven diferentes imágenes de los jugadores en los partidos de preparación.

Conteo de Copas: Así le va a México vs Venezuela | Copa América 2024

El mensaje de México a la afición

En el mensaje, los jugadores destacan que es un deporte que aman desde niño, que jugar con México no es solo un sueño sino una responsabilidad grande por lo que lo único en lo que piensan es en salir a darlo todo.

Además, resaltan la preparación que han tenido para la competencia y destacan que esperan contar con el apoyo de todos los mexicanos porque esa consideran que es una de las diferencias que les beneficiará en competición.

Hoy es la noche previa a nuestro debut en la Copa América... 🏆🌎 Por eso, tenemos un mensaje para todos los mexicanos desde el fondo de nuestro 🫀. 🇲🇽 #JuntosyUnidos pic.twitter.com/UrpKw4DoRM — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2024

El mensaje que se escucha es el siguiente:

“Este es un mensaje que sale del corazón.

El futbol es mi vida, es el deporte que amo desde niño, que me ha hecho soñar, crecer y me ha enfrentado a momentos difíciles.

Y jugar para la Selección Nacional, no solo es un sueño cumplido, también es una responsabilidad muy grande.



Por eso, desde que llevo la camiseta de México lo único que tengo en la cabeza es salir a darlo todo y ganar.

Hoy es la noche previa a nuestro debut. Estamos nervioso, ansiosos, pero también seguros de nosotros mismos.

Nos hemos preparado, estamos enfocados y listos para salir a la cancha y dar el primer golpe. Venimos en un cambio cuesta arriba pero a los mexicanos nos gusta chingarle y salir adelante.

No te lo tengo que explicar porque lo sabes. Cuando tenemos todo en contra es cuando más nos crecemos.

Estamos por iniciar la primera parte del camino y queremos ir junto con ustedes. No es verdad que existen los rivales fáciles, pero tampoco los rivales imposibles.

La diferencia entre ellos y nosotros, es que nosotros tenemos a 180 millones de aficionados detrás que nos harán invencibles.

Vamos a demostrarle al continente entero de lo que somos capaces, ustedes en su cancha y nosotros en la nuestra.

Sabemos que todos los mexicanos nunca dejan de apoyar, no dejan de alentar, no dejan de ir al frente en la tribuna, en cada Estadio, en su casa o desde donde quiera que nos sigan. Y nosotros no dejaremos de pelear, de lucha cada balón y de hacer todo lo que este en nuestras manos para lograr la victoria.

Es un pacto y lo vamos a cumplir, este es un llamado Vamos juntos y Unidos.

Que nos escuche todo el continente”.

Resumen: Perú 0-0 Chile | Copa América 2024

Te puede interesar: La estrella de Jamaica que no jugará contra México en la Copa América 2024