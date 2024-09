El emotivo mensaje de ter Stegen tras su lesión con el Barcelona

El pasado domingo 22 de septiembre del 2024, en el partido de LaLiga ante el Villarreal, correspondiente a la jornada 6, el arquero alemán Marc-André ter Stegen sufrió una grave lesión en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla.

Luego de realizarle los estudios correspondientes, el pasado lunes 23 de septiembre del 2024, el conjunto del Barcelona confirma que ter Stegen sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Esta grave lesión obligó al portero a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

En comunicado el club azulgrana anunció que la operación salió todo bien: “Marc ter Stegen ha sido intervenido de forma satisfactoria de la lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha por el doctor Joan Carles Monllau con la supervisión de los Servicios Médicos. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”.

En las últimas horas, diferentes compañeros y rivales del portero han decidido mandarle mensajes de aliento y apoyo. Es por eso que el portero ha salido a publicar una serie de fotos en redes sociales y un emotivo mensaje en el que agradece a todos por el apoyo y detalló que se siente positivo y fuerte, concentrado en su recuperación.

“Me siento realmente agradecido a toda la afición, compañeros, rivales, clubes y amigos del Barça por el apoyo y el cariño que me habéis demostrado desde el domingo. Quiero agradecer a la afición del Villarreal el respeto mostrado en el estadio, significa mucho para mí. Me siento positivo y fuerte, ahora me concentro en mi recuperación.

¡Gracias!”.

