“Llegamos a dudar”: El mensaje de Toluca ante la final del Apertura

Eliminar al América supuso un golpe de autoridad para el Toluca, menospreciado por muchos antes de la semifinal; sin embargo, en la capital del Estado de México, están dispuestos a ceder el mote de favoritos de cara a la gran final, según explicó el lateral izquierdo, Jorge Torres Nilo.

“No es que me quite responsabilidad y aviente la bolita a Pachuca. El favorito viene siendo Pachuca, porque es el equipo que mejor juega y ha sido más constante, que en teoría tiene esa revancha. Si hablamos de justicia, es muy difícil darle el galardón a alguien, nosotros llegamos con la inercia de grupo y apelamos en la fe que tenemos”, dijo en conferencia.

En el Estadio Azteca, el ‘Pechu’ anotó el gol con el que la escuadra escarlata se puso arriba y que, a la postre, significó el pase a la disputa por el título. Antes de eso, no había sido recurrente en las elecciones de Ignacio Ambriz, por lo que el tanto tuvo un tono especial.

“Es una bendición, había tenido poca participación. Siempre me he considerado un profesional, me pasó así con Tigres, me tocó estar 10 años y el último, en la banca. Creo que tengo la madurez para aceptar qué es lo mejor para el equipo y apoyarlo genuinamente; cuando tenga los minutos, aportar lo que pueda y, cuando estoy afuera, también”, apuntó.

Torres Nilo confesó las dudas del Toluca

El mundialista en 2010 admitió que, aunque hoy están cerca del undécimo trofeo liguero para los Diablos Rojos, el tramo de ocho juegos consecutivos sin victorias los hizo pensar que no llegarían a la instancia definitiva.

“No seré hipócrita, llegamos a pensar y a dudar de ese objetivo trazado, fue donde el equipo más unión tuvo y más nos abrazamos, conocimos todas la deficiencias emocionales, fisiológicas, sacar la personalidad real de cada uno. No es tan padre sufrir ese tipo de cosas. Eso nos fortaleció y ahorita el equipo tiene esa esencia de familia”, señaló.

En caso de coronarse, el futbolista de 34 años de edad entrará al grupo selecto de futbolistas con seis títulos en su palmarés. Los cinco que posee llegaron con la camiseta de los Tigres, por lo que una comparación se tornó inminente.

“Me tocó vivir una época hermosa en Tigres, éramos una familia muy fuerte. Si hablamos de diferencia, es en el estilo de juego, en Tigres me tocó el ‘Tuca’ Ferretti y tiene muy marcado ese estilo; y el de Nacho (Ambriz) es diferente, pero lo que no, es la familia que se ha formado. Lo que yo sentí en Tigres ahora lo siento acá", sentenció.