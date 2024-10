¡Sigue la polémica! Nuevo mensaje de Vinícius tras NO ganar el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro 2024 en París fue marcada por controversia y unas ausencias notables. Los jugadores y director técnico, Carlo Ancelotti, del Real Madrid decidieron no asistir al evento en una protesta silenciosa estilo boicot. Después de que el club se enteró previo a la ceremonia que Vinicius Jr. no iba a ganar el premio de mejor jugador del año, no viajó ni un solo representante a París para ver la ceremonia.

Estaban nominados Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius y otros cuatro jugadores del Madrid. Inclusive estuvo nominado su director técnico Ancelotti quien terminó llevándose el premio de FIFA World Coach of the Year, un premio entregado al mejor DT del año. Esto agregó todavía más polémica al boicot de Madrid ya que no estaba presente para recibir su premio.

Te puede interesar: Miami llama a Neymar: ¿El astro brasileño se acerca a la MLS?

Resumen Tigres 2-1 Pachuca | Jornada 14, Apertura 2024

El premio del Ballon d’Or fue entregado al español, “Rodri” Hernández, ganador de la Premier League, Eurocopa, Mundial de Clubes FIFA y jugador del torneo en la EURO. Después de que se hizo oficial el ganador, Vinicius en lugar de felicitar al ganador posteo en su cuenta de X, “Lo haré 10 veces si es necesario, no están preparados.” Sus compañeros del equipo Madridista también postearon mensajes de apoyo para el brasileño como Camavinga quien escribió, “Políticas del fútbol no. Mi hermano eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario.”

Al día siguiente del evento la joven estrella brasileña puso en su Instagram una foto de todo el equipo de Real Madrid con el mensaje abajo leyendo, “Juntos,” indicando que es un trabajo en equipo y que no solamente se trata de premios individuales. Es muy probable que hizo esto para diferir un poco de la atención que había ameritado después de su crítica del Ballon d’Or, una que probablemente no hubiera ocurrido si hubiera ganado. El boicot del equipo merengue fue una grande sorpresa y muy mal recibida en el mundo futbolista.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo falla penalti y Al-Nassr queda eliminado de la Copa del Rey