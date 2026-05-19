Mercedes PROHIBE a su piloto correr las 24 horas de Nurburing como Max Verstappen

Andrea Kimi Antonelli quería probar suerte en uno de los escenarios más salvajes y peligrosos del automovilismo mundial. El joven piloto de Mercedes confesó recientemente que soñaba con conseguir el permiso para correr en el Nordschleife de Nürburgring antes de terminar el año. La idea rápidamente encendió a los aficionados de la Fórmula 1.

Pero la respuesta de Mercedes fue inmediata.

Te puede interesar: Estos son los dos deportes favoritos de Checo Pérez además de la Fórmula 1

La escudería alemana dejó claro que no permitirá que su joven estrella participe en el famoso “Infierno Verde”, al menos por ahora. Así lo confirmó Bradley Lord, director adjunto del equipo, durante las recientes 24 Horas de Nürburgring.

Mercedes no quiere distracciones para Antonelli

El tema tomó fuerza después de que Antonelli mencionara en un video que quería obtener el llamado DMSB Nordschleife Permit, requisito obligatorio para competir en el legendario circuito alemán.

Las declaraciones del italiano se hicieron virales en redes sociales y muchos comenzaron a imaginar una historia similar a la de Max Verstappen, quien este año incluso debutó oficialmente en las 24 Horas de Nürburgring.

race week is baaaack 🇨🇦 pic.twitter.com/JJqLt12OpH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 18, 2026

Sin embargo, Mercedes apagó rápidamente cualquier expectativa.

“No”, respondió tajante Bradley Lord cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar correr a Antonelli en Nürburgring este mismo año. Después, incluso bromeó con que quizá podría intentarlo “después de ganar cuatro campeonatos del mundo”.

El comentario fue una referencia directa a Verstappen, quien sí recibió libertad para competir gracias a toda la experiencia acumulada durante años en distintas categorías.

Te puede interesar: Fue “enemigo” de Checo Pérez en Red Bull, ahora está de vuelta en la Fórmula 1

Verstappen casi gana en Nürburgring

Mientras Mercedes protege a Antonelli, Verstappen ya vive prácticamente una doble vida entre la Fórmula 1 y las carreras de resistencia.

El neerlandés participó recientemente en las 24 Horas de Nürburgring con el equipo Verstappen.com Racing junto a Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer. De hecho, estuvieron peleando por la victoria durante gran parte de la competencia antes de sufrir problemas mecánicos en las últimas horas.

Very unfortunate and frustrating ending, but these things can happen.

I still really enjoyed the experience together with Jules, Luggi and Dani. Thanks to the team and everyone around the track for your support. pic.twitter.com/9kvLyvlELK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 17, 2026

Antonelli lidera la Fórmula 1

La negativa llega justo cuando Kimi Antonelli atraviesa el mejor momento de su carrera. El joven piloto lidera actualmente el campeonato mundial después de ganar tres Grandes Premios consecutivos en el inicio de temporada.

Mercedes domina ambos campeonatos y dentro del equipo existe la sensación de que cualquier distracción innecesaria podría afectar el desarrollo del piloto más prometedor que tienen desde hace años.