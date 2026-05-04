El piloto de F1 que todos critican en las redes sociales por su “falta de humanidad”

El Gran Premio de Miami fue un espectáculo para la Fórmula 1. No obstante, la carrera de F1 disputada en los Estados Unidos también trajo una intensa polémica que ha trascendido lo deportivo para entrar en el terreno de la ética profesional. Pues el neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, fue criticado en redes sociales tras el duro accidente con el francés Pierre Gasly.

Un accidente que congeló el aliento: Liam Lawson chocó a Pierre Gasly

Durante la quinta vuelta de la carrera que ganó Kimi Antonelli, la tensión alcanzó su punto máximo en la horquilla de la curva 17. Gasly, al volante de su Alpine, intentó adelantar a Lawson. Pero el monoplaza de Racing Bulls impactó al coche francés en su rueda trasera, provocando que este diera una vuelta por los aires terminara parcialmente sobre las barreras de protección.

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Aunque ambos pilotos salieron ilesos, el incidente significó el fin de la carrera para ambos. Sin embargo, a Lawson lo criticaron en redes sociales por la “falta de humanidad” de no preguntar rápidamente por la radio sobre el estado de salud de su colega Gasly.

La crítica a Lawson en la F1 por la “falta de humanidad”

Más allá del choque, lo que encendió la furia de los aficionados fue la reacción —o falta de ella— por parte de Lawson. Laura Feliciano, influencer, creadora de contenido y generadora de memes de F1, fue una de las voces más críticas al respecto.

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“Gasly te salió volando justo enfrente y no te interesó ni saber si estaba bien, incluso otros pilotos que no tuvieron nada que ver con el choque se preocuparon y tú no”, expresó Feliciano, sentenciando que esa actitud define “la calidad de piloto que es Liam Lawson”.

Gasly te salió volando justo enfrente y no te interesó ni saber si estaba bien, incluso otros pilotos que no tuvieron nada que ver con el choque se preocuparon y TÚ NO.

Esa es la calidad de piloto que es Liam Lawson. pic.twitter.com/k63xfUERI5 — Laura Feliciano 🏎️ (@laufelicciano) May 4, 2026

Veredicto de la FIA por el choque entre Lawson y Gasly en Fórmula 1: Fallo mecánico

A pesar del juicio social, los comisarios de la FIA realizaron una investigación en la telemetría y las comunicaciones por radio. El veredicto fue claro: Lawson sufrió una falla en la caja de cambios al momento de frenar, lo que le impidió evitar el contacto con Gasly. Así, el de Nueva Zelanda evitó cualquier sanción.

Por su parte, Lawson habló del desenlace, calificando el fallo como un “problema grave” y lamentando haber dejado fuera de carrera a Gasly. Sin embargo, para la comunidad digital, el debate sobre la empatía deportiva sigue causando revuelo.