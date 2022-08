Meritao se suma a los que defiende a Dani Alves y pide paciencia

Higor Meritao pide paciencia para Dani Alves. El futbolista brasileño habló sobre su compatriota y lo que le ha costado adaptarse al club, así como le costó a él cuando arribó al equipo universitario, ya que se puso como ejemplo.

“Tienen que tener paciencia. Yo tuve la misma experiencia cuando llegué, no es fácil la altura, no es fácil jugar en CU a las 12 y hay que tener tiempo con él. Nos ha ayudado mucho”, dijo el jugador felino.

Por otra parte, aseguró que la experiencia en Barcelona se trató de un buen aprendizaje para ellos.

“La experiencia en Barcelona no fue lo que queríamos, pero sirvió. Claro que somos conscientes de que no fuimos buenos, pero eso no cambia quién es Pumas, seguimos luchando con garra y eso son los Pumas”, sentenció Meritao.

Para el duelo ante San Luis, Julio González volverá a ser el encargado de custodiar la valla, por delante de él estarían Pablo Bennevendo, Arturo Ortiz, Nicolas Freire y Adrián Aldrete; en el mediocampo se ubicarían Dani Alves, Higor Meritao y Leonel López, un poco más adelantados Eduardo Salvio y Gustavo del Prete; en tanto que Juan Ignacio Dinenno se colocará como centrodelantero.

Si se le dan los resultados esperados en la jornada nueve que se avecina, podrá acomodarse en pos de lograr su primer objetivo que es seguir participando más allá de las 17 fechas del calendario.





El equipo de Lillini busca recuperar el rumbo tras las derrotas ante Barcelona y en el clásico capitalino ante América. Pumas buscará volver a la senda del triunfo ante Atlético San Luis, luego de perder el invicto ante el acérrimo rival.