Existe un divorcio entre Messi y la afición del PSG

La renovación de contrato del astro Lionel Messi con el equipo del Paris Saint-Germain (PSG) está en duda y cada día que pasa la continuidad del argentino se ve más lejana.

Resumen: Guadalajara 2-4 América | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

La directiva del PSG no se encuentra satisfecha con la actuación del jugador ya que fue contratado para conseguir el trofeo de la Champions League y en dos años se han quedado en el camino. Aunado que el equipo parisino navega en las fronteras del "juego limpio" financiero y sus cuentas están bajo la lupa de la UEFA, sobre todo por el grandísimo contrato para la continuidad de Mbappé.

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Prescindir de Messi daría al equipo cierto margen económico para preparar la próxima temporada donde se especula la posible llegada del goleador noruego Erling Haaland.

Por el otro lado, Messi tiene un cierto divorcio con los aficionados del PSG que en algún sector de las gradas no están satisfechos con la actuación del sudamericano donde considera que dentro de la cancha no es la misma como juega con la selección de Argentina, principalmente como lo hizo en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Messi ha sido silbado en diferentes partidos por aficionados del PSG

Messi mantiene una cicatriz con la afición del equipo parisino, que hace un año le designó como principal culpable de la eliminación de Champions League.

En algunos encuentros del PSG como local, el astro argentino ha sido silbado por los aficionados y este domingo en el encuentro ante el Rennes no fue la excepción, aunque en menor intensidad.

Cuando anunciaron la alineación y también durante el partido fue silbado que quedó bien grabada en la memoria del futbolista.

El jugador no acompañó a sus compañeros al final del partido cuando acudieron a saludar a la grada tras la derrota frente al Rennes.

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Al contrario, Messi tomó en enseguida el camino al túnel de los vestuarios, en una imagen muy simbólica, dando la impresión de que no le interesa mucho reforzar el vínculo con la grada.

En los últimos días, los rumores sobre el desinterés del argentino se han ido multiplicando. Las redes sociales han llegado a publicar que el futbolista abandonó un entrenamiento descontento con el técnico, Christophe Galtier.

El jugador rosarino tiene sobre la mesa ofertas del Inter de Miami y de la liga saudí, sin olvidar que la puerta del Barcelona siempre estará abierta.