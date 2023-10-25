Messi podría jugar contra América o Chivas

Lionel Andrés Messi y el Inter Miami fueron uno de los tres equipos que ganaron un boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf al ganar la Leagues Cup al vencer al Nashville.

Con este logro, el equipo de Messi podría enfrentarse a los equipos mexicanos que participan en el certamen en la próxima edición. De esta manera, aunque el Inter Miami terminó la temporada en los últimos lugares con la Conferencia Este de la MLS, la presencia de Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y compañía no faltará en el torneo.

Nashville y Philadelphia fueron los otros dos equipos que, por medio de la Leagues Cup, consiguieron su boleto a la Copa de Campeones.

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Los posibles rivales de Messi

el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf tendrá fecha este 13 de diciembre y ahí, los equipos mexicanos podrán saber cual será el que pueda enfrentarse al conjunto de Messi en dicha competición.

Los equipos mexicanos que están clasificados son: el América, Chivas, Monterrey, Pachuca, Toluca y Tigres, por lo que uno de estos podría ser el primer rival del argentino en el certamen.

Aunado a esto la Concacaf lanzó un comunicado en donde comenta el cambio de nombre de la Liga de Campeones.

"Como se anunció previamente, a partir del próximo año, la Confederación ha remplazado la Liga de Campeones Concacaf con la copa de Campeones Concacaf. El nombre Copa de Campeones es parte de un cambio de marca completo inspirado en al rica historia de este torneo. Desde 1962 cuando se formó la primera iteración de este torneo, 30 clubes diferentes han ganado este titulo, lo que destaca lo competitivo que es y la gran diversidad de campeones que hemos tenido en Concacaf".

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