PSG pierde millones de seguidores tras la salida de Lionel Messi

Luego de la salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain, el equipo de la Ligue 1 ha ido a la baja en todas sus cuentas de redes sociales, pues han perdido seguidores tras el encuentro del PSG ante el Clermont, compromiso en el que el astro argentino vio su último partido con el cuadro dirigido por Christophe Galtier.

Hasta el pasado 3 de junio de 2023, la cuenta de Instagram del conjunto de la capital de Francia contaba con 70 millones de seguidores. Ahora, luego 24 horas de que se diera el anuncio sobre la salida de Leo Messi, el perfil tiene 69 millones y sigue a la baja en otras plataformas como Facebook, donde registran 47 millones de 'Me Gusta' y en Twitter 14 millones de seguidores en la cuenta principal, pues cabe mencionar que el equipo tiene otros perfiles en otros idiomas.

Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France. #MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/uQrZJzfqX2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

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El legado de Lionel Messi en el PSG

Tras su salida del FC Barcelona en 2021, Lionel Messi estuvo dos campañas en las filas del equipo de la Ligue 1. A pesar de que la escuadra de la capital tuvo el objetivo de poder conquistar la UEFA Champions League bajo una plantilla repleta de estrellas, el PSG no pudo conseguir el campeonato anhelado, pues en los dos torneos de Europa en los que estuvo Leo, el Paris Saint-Germain fue eliminado en la instancia de Octavos de Final de la competencia.

Con 58 partidos jugados en la Liga de Francia a lo largo de las Temporadas 2021/22 y 2022/23, 'La Pulga' hizo 22 goles en el certamen local, el cual pudo ganar en dos ocasiones junto a una Supercopa de Francia.

Ahora, tras su salida del PSG el destino de Lionel Messi se encuentra en el aire. Entre los equipos que lo pueden llevar a sus filas se encuentra el Al-Hilal de Arabia Saudita, un posible regreso al Barcelona o llegar a la MLS para jugar con el Inter de Miami.

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