Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

PSG pierde millones de seguidores tras la salida de Lionel Messi

Tras el anuncio de la salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain, las cuentas de redes sociales del equipo de la Ligue 1 han ido a la baja en seguidores

Lionel Messi, exjugador del PSG

Escrito por: Oscar Rodríguez

Luego de la salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain, el equipo de la Ligue 1 ha ido a la baja en todas sus cuentas de redes sociales, pues han perdido seguidores tras el encuentro del PSG ante el Clermont, compromiso en el que el astro argentino vio su último partido con el cuadro dirigido por Christophe Galtier.

Hasta el pasado 3 de junio de 2023, la cuenta de Instagram del conjunto de la capital de Francia contaba con 70 millones de seguidores. Ahora, luego 24 horas de que se diera el anuncio sobre la salida de Leo Messi, el perfil tiene 69 millones y sigue a la baja en otras plataformas como Facebook, donde registran 47 millones de 'Me Gusta' y en Twitter 14 millones de seguidores en la cuenta principal, pues cabe mencionar que el equipo tiene otros perfiles en otros idiomas.

Te puede interesar: “No salió como pensábamos": Neymar a Messi tras dejar al PSG

El legado de Lionel Messi en el PSG

Tras su salida del FC Barcelona en 2021, Lionel Messi estuvo dos campañas en las filas del equipo de la Ligue 1. A pesar de que la escuadra de la capital tuvo el objetivo de poder conquistar la UEFA Champions League bajo una plantilla repleta de estrellas, el PSG no pudo conseguir el campeonato anhelado, pues en los dos torneos de Europa en los que estuvo Leo, el Paris Saint-Germain fue eliminado en la instancia de Octavos de Final de la competencia.

Con 58 partidos jugados en la Liga de Francia a lo largo de las Temporadas 2021/22 y 2022/23, 'La Pulga' hizo 22 goles en el certamen local, el cual pudo ganar en dos ocasiones junto a una Supercopa de Francia.

Ahora, tras su salida del PSG el destino de Lionel Messi se encuentra en el aire. Entre los equipos que lo pueden llevar a sus filas se encuentra el Al-Hilal de Arabia Saudita, un posible regreso al Barcelona o llegar a la MLS para jugar con el Inter de Miami.

Te puede interesar: Lionel Messi podría debutar ante Cruz Azul si sale del PSG

Tags relacionados
PSG en Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP