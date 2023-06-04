“No salió como pensábamos": Neymar a Messi tras dejar al PSG

Luego de que Lionel Messi disputara su último partido con el Paris Saint-Germain, Neymar le ha dedicado unas palabras al astro argentino, con quien ha vuelto a compartir vestidor tras su paso por el FC Barcelona.

Hermano.. no salió como pensábamos pero intentamos de todo. Fue un placer compartir 2 años mas con vos.

Muchas suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero ❤️ #leomessi pic.twitter.com/6fkozlTUKi — Neymar Jr (@neymarjr) June 4, 2023

Mediante sus redes sociales, el delantero de Brasil ha realizado un posteo en el que junto a dos fotos, se despide de 'La Pulga', asegurando que las cosas en el equipo de la Ligue 1 no salieron del todo bien, pues a pesar de que el PSG estuvo repleto de estrellas, el equipo de la capital de Francia no pudo conquistar la UEFA Champions League.

Hermano... no salió como pensábamos pero intentamos de todo. Fue un placer compartir 2 años más con vos. Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero”, fueron las palabras de Neymar.

Y es que durante su paso por las filas del equipo dirigido por Christophe Galtier, Lionel Messi pudo disputar dos campañas de la Champions League sin tener éxito en la competencia.

Durante la Temporada 2021/22 del certamen de la UEFA, el Paris Saint-Germain fue eliminado en la instancia de Octavos de Final frente al Real Madrid. Posteriormente, en la Temporada 2022/23, el Bayern Munich fue el verdugo del PSG en la misma ronda.

A lo largo de los dos años en los que Leo Messi estivo en el cuadro de la Ligue 1, el astro argentino tuvo un registro de 58 partidos en la Liga de Francia en los que hizo 22 anotaciones y pudo ganar el campeonato en ambas ocasiones.

En competencias europeas, Lionel Messi tuvo 14 encuentros jugados en la UEFA Champions League, en los que pudo colaborar con 9 goles en dos torneos disputados.

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El destino de Leo Messi tras salir del PSG

Tras su salida del PSG, el futuro del jugador argentino es incierto, pues hay quienes lo colocan de regreso en las filas del FC Barcelona de cara a lo que puede ser el final de su carrera. No obstante, también ha sonado en la órbita del Al-Hilal, equipo de la Superliga de Arabia Saudita que busca sus servicios para encontrar a Messi con CR7 en Medio Oriente. Finalmente, otro de los clubes que tiene en la mira a Leo Messi es el Inter de Miami de la MLS.

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