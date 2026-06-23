Messi y Cristiano Ronaldo rompieron la matrix JUNTOS: el dato matemático entre los goles de ambos que dejó en shock a todos
El argentino y el portugués siguen demostrando en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ por qué son dos de los mejores jugadores de la historia
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo —que marcó doblete en Portugal vs. Uzbekistán— siguen rompiendo la matrix juntos. Hay un dato matemático entre los goles de ambos futbolistas que dejó en shock a todos los fanáticos cuando lo descubrieron. Realmente es increíble y habla de la grandeza de Leo y de CR7, dos de los más grandes de la historia.
Leo Messi marcó 2 goles en el partido entre Argentina y Austria este lunes 22 de junio y ya le había marcado 3 a Argelia. En tanto, este martes 23 de junio llegó el doblete para Cristiano ante Uzbekistán, quien no había podido marcar en el primer duelo frente a RD Congo. El de Portugal alcanzó los 6 mundiales seguidos marcando, un récord.
El dato matemático entre el primero y el último de los goles de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
- El primer gol de Lionel Messi en un Mundial fue el 16 de junio de 2006. Su último gol fue el 22 de junio de 2026: pasaron 7,311 días exactamente
- El primer gol de Cristiano Ronaldo en un Mundial fue el 17 de junio de 2006. Su último gol fue el 23 de junio de 2026: pasaron 7,311 días exactamente
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Entre el primer y el último gol de ambos jugadores en mundiales hay exactamente 7.311 días, también expresado como 20 años, 0 meses y 6 días. La diferencia de días es exactamente igual para ambos, lo sorprendente es la coincidencia matemática
Todos los goles de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA™
- Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)
- Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)
- Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)
- Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 vs. Marruecos)
- Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana)
- Norteamérica 2026: 2 goles (2 vs. Uzbekistán).
Todos los goles de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA™
- Alemania 2006: 1 gol (vs. Serbia y Montenegro)
- Sudáfrica 2010: 0 goles
- Brasil 2014: 4 goles (1 vs. Bosnia y Herzegovina, 1 vs. Irán y 2 vs. Nigeria)
- Rusia 2018: 1 gol (vs. Nigeria)
- Qatar 2022: 7 goles (1 vs. Arabia Saudita, 1 vs. México, 1 vs. Australia, 1 vs. Países Bajos, 1 vs. Croacia y 2 vs. Francia)
- Norteamérica 2026: 3 goles (2 vs. Argelia y 1 vs. Austria).