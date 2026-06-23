Messi y Cristiano Ronaldo rompieron la matrix JUNTOS: el dato matemático entre los goles de ambos que dejó en shock a todos

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo —que marcó doblete en Portugal vs. Uzbekistán— siguen rompiendo la matrix juntos. Hay un dato matemático entre los goles de ambos futbolistas que dejó en shock a todos los fanáticos cuando lo descubrieron. Realmente es increíble y habla de la grandeza de Leo y de CR7, dos de los más grandes de la historia.

Leo Messi marcó 2 goles en el partido entre Argentina y Austria este lunes 22 de junio y ya le había marcado 3 a Argelia. En tanto, este martes 23 de junio llegó el doblete para Cristiano ante Uzbekistán, quien no había podido marcar en el primer duelo frente a RD Congo. El de Portugal alcanzó los 6 mundiales seguidos marcando, un récord.

Messi anota un triplete con Argentina ante Argelia|Crédito: @AFASeleccionEN / X

El dato matemático entre el primero y el último de los goles de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El primer gol de Lionel Messi en un Mundial fue el 16 de junio de 2006. Su último gol fue el 22 de junio de 2026: pasaron 7,311 días exactamente

El primer gol de Cristiano Ronaldo en un Mundial fue el 17 de junio de 2006. Su último gol fue el 23 de junio de 2026: pasaron 7,311 días exactamente

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Entre el primer y el último gol de ambos jugadores en mundiales hay exactamente 7.311 días, también expresado como 20 años, 0 meses y 6 días. La diferencia de días es exactamente igual para ambos, lo sorprendente es la coincidencia matemática

Después de tantos Mundiales, Cristiano Ronaldo por fin logró esto con Portugal|Seleções de Portugal ﻿

Todos los goles de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA™

Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)

Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)

Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)

Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 vs. Marruecos)

Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana)

Norteamérica 2026: 2 goles (2 vs. Uzbekistán).

Todos los goles de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA™