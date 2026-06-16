¿Juega Messi? La formación de Scaloni para el debut de Argentina en el Mundial 2026

La expectativa alrededor del debut oficial de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es cada vez mayor a medida que se acerca la hora del partido. Con la alineación que presentará en cancha el estratega Lionel Scaloni para lo que será el comienzo de Argentina en la justa mundialista frente al combinado de Argelia en lo que será el primer compromiso del Grupo J, está confirmada la presencia de Lionel Messi.

Messi suma 22 participaciones directas de gol en 20 partidos durante el 2026|Crédito: @Argentina / X

El cuerpo técnico liderado por Scaloni ya tiene definidos los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego para enfrentar al representativo de Argelia en Kansas City y comenzar la defensa del título mundialista. Con la presencia de Messi confirmada, el astro argentino comienza así lo que será su sexta participación en una Copa Mundial de la FIFA™.

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Los 11 que saltarán al terreno de juego con la albiceleste serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez; Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. De esta manera, quedan atrás las lesiones que perseguían al portero 'Dibu' Martínez y Nahuel Molina, quienes estarán desde el arranque.

Las ausencias de Julián Álvarez y Nicolás Otamendi serían las más resonantes en el equipo argentino que enfrentará a Argelia en Kansas City. El delantero del Atlético Madrid llegó con lo justo tras una lesión en el tobillo; sin embargo, Scaloni confirmó en conferencia de prensa que ya está recuperado y a disposición. Por su parte, la ausencia del defensor sería una cuestión táctica pensando también en las virtudes que tiene el conjunto africano. De esta manera, Argentina ya tiene todo listo para su debut mundialista en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.