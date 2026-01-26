¿Messi debe ENCENDER las ALARMAS? La DURA lección que Inter Miami recibió en Lima y NADIE SE ESPERABA

La derrota por 3-0 del Inter Miami ante Alianza Lima en la tradicional Noche Blanquiazul no pasó desapercibida. De Miami a Lima, el resultado encendió debates, críticas y dudas alrededor del proyecto que encabezan Lionel Messi y Javier Mascherano. Sin embargo, para entender si realmente hay motivos de preocupación, es necesario separar el ruido mediático de lo que ocurre dentro del campo y, sobre todo, del contexto en el que se dio el partido.

Inter Miami llegó a Perú en plena etapa de preparación, mientras que Alianza Lima jugó con intensidad de partido oficial, arropado por su gente y con el inicio de su torneo local a la vuelta de la esquina. El marcador fue contundente, pero el análisis exige ir más allá del resultado.

¿Es motivo de alarma para Messi e Inter Miami caer ante Alianza Lima?

El primer factor clave es el ritmo competitivo. Para un equipo de la MLS, enero suele ser sinónimo de ajustes físicos, pruebas tácticas y cargas de trabajo. Messi disputó apenas 63 minutos, dosificándose en un calendario que tiene como horizonte mayor la Copa Mundial de la FIFA 2026. La lesión temprana de Sergio Reguilón también obligó a Mascherano a modificar planes sobre la marcha, limitando variantes defensivas.

Desde ese ángulo, el resultado no define el verdadero potencial del equipo. No obstante, sí deja expuestas carencias que se repiten y que el cuerpo técnico no puede ignorar.

📸 Orden, intensidad y goles para firmar un 3-0 que se disfruta. 💙💪🏾



𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆. ⚪️🔵 pic.twitter.com/hCQTl0HocZ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 25, 2026

El verdadero problema: defensa frágil y falta de oficio sudamericano

Más allá del contexto físico, lo que realmente preocupa es la desconexión defensiva. Que un Paolo Guerrero de 42 años marcara dos goles evidenció errores de concepto, mala coordinación y falta de contundencia en los duelos. Inter Miami mostró dificultades para defender centros, rebotes y transiciones rápidas, un aspecto crítico si el club aspira a competir por la Concachampions y sostener su prestigio internacional.

Este resultado también enfría el discurso sobre una posible incursión del club en torneos sudamericanos. La diferencia no pasa por nombres —Messi, Suárez, De Paul sobran en jerarquía— sino por intensidad, orden táctico y manejo de escenarios hostiles.

⚪️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔵@ClubALoficial 3-0 @InterMiamiCF



🏆 La Noche Blanquiazul 2026.



Seguimos trabajando. 💪🏾

Esto continúa.💙 pic.twitter.com/V97zw06wdR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 25, 2026

El veredicto y lo que viene¿Deben preocuparse Messi e Inter Miami?

La respuesta depende del objetivo. Para la MLS, no hay pánico: estos partidos sirven para ajustar errores antes del arranque oficial. Para la marca y el prestigio del club, sí hay alerta.

El calendario no espera. El 31 de enero, Inter Miami enfrentará a Atlético Nacional en Medellín, una prueba exigente que demandará mayor solidez defensiva y pragmatismo. Ajustar el sistema, proteger mejor la salida y blindar el mediocampo será clave para evitar otro golpe que trascienda más allá de un amistoso.