Pol Deportes conoció a Messi y no pudo contener las lágrimas de la emoción

Pol Deportes volvió a ser tendencia tras un episodio registrado en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva (Matute), en Lima. En la llegada del Inter Miami para el amistoso frente a Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026, Messi se detuvo unos instantes para firmar una camiseta al joven relator, y la reacción con lágrimas terminó amplificando la difusión del video.

👏 Pol Deportes cumplió su sueño gracias a Messi



⚽️ El joven de 15 años, viral por relatar la Libertadores desde un cerro, cubrió el Alianza Lima–Inter Miami.

🥹 Se encontró con Messi, quien se detuvo para firmarle la camiseta en la llegada al estadio.



🎥 Latina Deportes pic.twitter.com/PtqvRpOJS4 — MARCAenUSA (@MARCAenUSA) January 25, 2026

El hecho se produjo cuando el plantel visitante ingresaba al recinto, en medio del operativo de seguridad y el recibimiento de los hinchas. El momento fue captado por la transmisión en vivo de Latina y se replicó con rapidez en redes sociales, impulsando una nueva viralización alrededor de Pol Deportes.

Messi, Pol Deportes y lágrimas: el autógrafo en Matute

De acuerdo con lo reportado, Pol Deportes —nombre con el que se identifica Cliver Huamán— aguardaba en el exterior del estadio con una camiseta lista para la firma. En ese contexto, Messi accedió a estampar su autógrafo durante el ingreso del Inter Miami, en una escena que destacó dentro de la antesala del partido.

Tras recibir la camiseta firmada, el joven relator no contuvo las lágrimas, reacción que quedó registrada en video y fue uno de los factores que impulsó su circulación en plataformas digitales. Pol Deportes había ganado notoriedad en meses recientes por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, y luego por recibir una invitación para asistir a la UEFA Champions League.

Resultado del amistoso: Alianza Lima vs Inter Miami

En el plano deportivo, Alianza Lima se impuso 3-0 sobre Inter Miami en el amistoso de la Noche Blanquiazul 2026 disputado en Matute. El conjunto local marcó con un doblete de Paolo Guerrero y un tanto de Luis Ramos para sellar el marcador.

El encuentro funcionó como una prueba de pretemporada para el equipo estadounidense y como presentación ante su público para el cuadro íntimo, en un contexto de alta expectativa por la presencia de Messi en Lima. Más allá del resultado, el partido concentró atención por el ambiente en el estadio y por los episodios ocurridos en la previa, incluyendo el cruce con Pol Deportes.

La goleada también alimentó la conversación digital posterior al pitazo final, con clips y reacciones que circularon en paralelo al video del autógrafo. Así, Matute terminó siendo el escenario de dos focos de interés en la misma jornada: el marcador del amistoso y el momento que dejó a Pol Deportes en lágrimas tras la firma de Messi.