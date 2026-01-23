Messi hará HISTORIA Puerto Rico : Inter Miami jugará un partido que MARCARÁ ÉPOCA en el Caribe

La gira de pretemporada de Inter Miami sigue rompiendo pronósticos y ahora suma un destino que nadie tenía en el radar. Lionel Messi jugará en Puerto Rico. El campeón de la MLS enfrentará a Independiente del Valle en un partido amistoso que ya genera expectativa continental y que confirma el impacto global del proyecto encabezado por el astro argentino.

El anuncio fue realizado por la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, donde destacó la relevancia deportiva, mediática y económica que representa la llegada del equipo más mediático de la MLS a la isla. El encuentro se disputará el 13 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.

¿Por qué Messi e Inter Miami eligieron Puerto Rico para esta gira?

La elección de Puerto Rico no es casualidad. Inter Miami busca escenarios con proyección internacional, estadios listos para eventos de alto impacto y una conexión directa con el público latino en Estados Unidos. La isla cumple con todos esos requisitos y, además, ofrece un componente emocional: la cercanía cultural con millones de fanáticos que siguen a Messi desde Miami, Nueva York, Orlando y otras ciudades clave.

Para la franquicia de la MLS, este partido representa mucho más que un amistoso. Será una vitrina para consolidar su marca en el Caribe y reafirmar su estatus como el equipo más influyente del fútbol norteamericano, justo antes del arranque de la temporada.

A new stop in our Champions Tour. Nos vemos pronto, Puerto Rico! 🤩🇵🇷



Inter Miami vs Independiente del Valle: duelo de campeones con sabor internacional

El choque ante Independiente del Valle, uno de los clubes más respetados de Sudamérica por su modelo deportivo y sus títulos internacionales, eleva el nivel competitivo de la gira. Para Inter Miami, medirse ante un rival acostumbrado a la Copa Libertadores y Sudamericana es una prueba clave de cara a un calendario cargado en la MLS y la Concacaf.

Desde la organización local, el evento fue catalogado como histórico. Julio Cabral, CEO de Grupo VRDG Entertainment, aseguró que traer a Messi a Puerto Rico es el resultado de años de trabajo para posicionar a la isla como sede de eventos deportivos de clase mundial.

Este será el cuarto partido confirmado de la pretemporada de Inter Miami, tras sus visitas a Perú, Colombia y Ecuador, y podría marcar el cierre de su preparación antes del debut oficial en la MLS 2026.

Con Messi como principal atractivo, Puerto Rico se prepara para una noche que promete estadio lleno, atención global y un capítulo inolvidable en la historia del fútbol caribeño.